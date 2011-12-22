Белорусские ученые предлагают создать свой парк научных технологий

Новости Беларуси. Парк поможет освоению новых высоких технологий и реализации с коллегами из других стран совместных программ и проектов.

Главная задача – наращивание экспорта продукции, в том числе в таких областях как нано- и лазерных технологии, радиоэлектроника, телекоммуникации, энерго- и ресурсосбережение, медицина и здравоохранение.

В настоящее время поставки идут почти в 40 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Витязь, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

Мы хотели бы создать парк Национальной академии наук, где бы были тоже такие правила игры по научным процессам, и мы могли бы создавать что-либо в области лазерной техники, оптики, компьютерной техники, по ряду направлений новых материалов. Если это удастся, это значительно поднимет потенциал возможности использования знаний наших людей по участию, а это значит – будет доход государству, создаст интерес для молодежи.