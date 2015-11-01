На совместные разработки Беларуси и России используется порядка 90% бюджета Союзного государства

Новости Беларуси. Символами Союзного государства уже становятся не только проекты, программы, идеи между Беларусью и Россией, но и товары. Микрочипы, спутники, разработки от космоса до медицины – все они из сферы высоких технологий. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ – о совместных разработках, которые уже в портфеле двустороннего сотрудничества Беларуси и России.

Анатолий Белоус, заместитель директора по науке и перспективному маркетингу филиала НТЦ «Белмикросистемы»:

В подзарядном устройстве к этому телефону находятся микросхемы, которые сделаны на «Интеграле». Мы их поставляем по всему миру, в том числе в Китай. И вы видите продукцию, вроде, китайскую, но внутри находится белорусская микросхема.

Этот факт не удивит только профессионала. Беларусь входит в топ-20 стран с развитой микроэлектроникой. Россия уже в десятке. Объединив усилия, страны производят десятки инновационных продуктов.

Вот эти микросхемы – незаменимые элементы бытовой техники. А это уже в прямом смысле высокие технологии. Такая система установлена на белорусском спутнике. Она позволяет создавать карты и видеть, что происходит на Земле. Такие возможности уже принесли в нашу казну значительные суммы. Однако двустороннее сотрудничество носит не только экономический, но и стратегический характер.

Анатолий Белоус, заместитель директора по науке и перспективному маркетингу филиала НТЦ «Белмикросистемы»:

Стоит аппарат, который на американских схемах. Есть такое понятие, как закладка. Это значит, что по сигналу откуда-то он может передавать разговоры и даже видеоинформацию. Понятно, что должна быть отечественная схема. В этом плане у нас есть соответствующее соглашение с нашими российскими партнерами, которые признают наши микросхемы как отечественные, свои.

Ольга Коршун, СТВ:

Для чистоты эксперимента мы принесли свое топливо. Тара у нас, конечно, непрофессиональная, но топливо настоящее. Давайте проверим.

Суть эксперимента проста – проверить, какой процент воды в топливе. О результатах чуть позже.

Белорусские ученые разработали такой прибор с российскими коллегами в рамках союзной программы «Прамень». Изначально его создали для проверки нефти. Пригодятся такие аппараты геологам и нефтяникам. А вот разложить на молекулы еще и бензин – уже импровизация, которая родилась в ходе совместной работы.

Егор Лебедок, заместитель заведующего лабораторией оптоэлектроники и голографии Института физики им. Б.И. Степанова НАН Беларуси:

С одним из разработчиков автопродукции ведутся переговоры по внедрению технологий для контроля топлива в автомобиле. Они же заинтересованы, чтобы их продукция шла изначально с контролем качества.

Эти разработки и другие плоды совместных усилий могут стать достоянием не только белорусов и россиян, но и выйти на другие рынки. На неделе перспективы сотрудничества обсуждали в Москве на коллегии министров иностранных дел двух стран.

Главы МИД Беларуси и России говорили об интеграции не только наших стран, но и регионов – евразийского и европейского. Для реализации этой глобальной идеи есть все предпосылки.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Беларусь как председатель в органах ЕАЭС на прошлой неделе внесла в Нью-Йорке проект резолюции по предоставлению ЕАЭС статуса наблюдателя при Генассамблее ООН. Это важный шаг на пути к должному международному позиционированию нашего союза, достойному встраиванию ЕАЭС в систему международных организаций.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы выразили удовлетворение нашим тесным сотрудничеством в рамках ООН. Оно характеризуется совпадением позиций по всем наиболее актуальным вопросам международной повестки дня. Едины мы в том, что ООН обладает уникальной легитимностью и остается универсальной площадкой для координации действий мирового сообщества.

В прошлом году реализовывалось более десятка белорусско-российских программ от космоса до медицины. На совместные проекты используется порядка 90% союзного бюджета. И если в 2000 году он составлял около 2 миллиардов российских рублей, то сейчас вырос практически до 5. Почему выгодно такое сотрудничество? Российские эксперты отмечают: у каждого партнера свои конкурентные преимущества.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента финансовой кампании (Россия):

Российская Федерация – это огромный рынок сбыта. Это нефтегазовый сектор. Что же касается Беларуси, то это человеческий капитал. Если мы даже посмотрим на российский бизнес, особенно средний или мелкий, то они любят нанимать людей из Беларуси. Почему? Потому что, выражаясь простым языком, белорусы не воруют.

Такой тандем позволяет делать инновационные и качественные продукты. К слову, обычные россияне уже успели распробовать интеграцию на вкус.

Покупатели (Россия):

Молочные продукты все время берем белорусские. Белорусские колбасы, сало берем. Сыры вкусные.

Это бесподобно!

А сейчас о чистоте нефтепродуктов. Бензин оказался не чист как слеза. В нем содержится около 0,4 процента воды. А это значит, что совместная разработка не залежится на полке двустороннего сотрудничества.