В Минске открылся I Евразийский форум молодых ученых

Новости Беларуси. В Беларуси растет интерес к науке среди молодежи. Свидетельством тому увеличение числа инновационных разработок и внимание к ним зарубежных коллег. Для налаживания более тесных контактов сотни участников из 12 стран: государств СНГ, а также Турции, Германии, Словакии собрались 1 декабря в Минске.

Среди совместных работ ученых Беларуси, Армении, России и Казахстана проект о продуктах будущего. Благодаря современным биотехнологиям привычные сладости, превращаются в своего рода лекарства. Вылечить дисбактериоз зефиром – это уже реалии сегодняшнего дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геворг Варданян, руководитель Национального центра инноваций и предпринимательства Республики Армения:

Я посмотрел у вас хорошие научные разработки, и если это сделано руками молодежи, вообще отлично. У вас хороший научный уровень. И самое главное, что молодежь занимается этим. Надо воспользоваться этим моментом, что у нас Евразийский союз, совместные научные проекты делать и научные разработки. И довести до коммерциализации.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Что касается внедрения, сейчас нет проблем. Мы, наоборот, предлагаем и ждем законченных разработок и проектов, и готовы оказать помощь во внедрении. У науки ведь нет преград. У нас связи очень тесные. Академия наук подписала договоры о сотрудничестве, примерно, с 80 странами и академиями наук.