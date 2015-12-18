Путешествия без помощи тур-агентств: как подготовиться, на что обратить внимание и на чем сэкономить

Тяга к изучению новых мест порой бывает непреодолима. И некоторые с успехом изучают страны не по книжкам, а на собственном опыте. А самое важное в путешествии – правильно подготовиться. Особенно если путешествует без помощи тур-агентств. Анна Мажуть и Николай Раткевич – именно такие, спонтанные путешественники.

Анна Мажуть:

Любая поездка, тем более за границу, требует очень тщательной подготовки. Во-первых, очень много проблем встречается всегда за границей. Даже если ты все продумал, тебя догонят проблемы, какие бы они ни были. Все зависит от времени, которое ты проводишь в своей поездке. Если это трехдневная поездка, сильно заморачиваться не нужно, по большому счету. Обычно продумываешь, где ты будешь жить, за что ты будешь есть, чем ты будешь туда добираться. Если, как у меня была, недельная поездка, ты должен продумать, что ты будешь делать всю неделю.

Поездка в уединении или большой шумной компанией? Это вопрос важный, ведь хорошим компаньоном станет не каждый.

Анна Мажуть:

Обращать внимание на людей, с которыми вы едите. Если вы попадаете за границу, нужно ехать с человеком, которого ты знаешь и которому ты доверяешь. Потому что не понятно, во что вы можете влипнуть за чертой Беларуси. Чтобы человек был достаточно устойчив ко всему.

Место выбрано, попутчик найден – можно отправляться в путь. Остается самое главное – это план поездки: где жить, чем заняться и чего ожидать.

Анна Мажуть:

Нужно сначала компанию, с которой вы едите, потом жилье. Соответственно, от количества человек зависит и где вы можете обитать, жить. Это либо хостел (самый приемлемый по цене вариант), либо отель, гостиница, если вы располагает деньгами. Кауч-серфинг. И самый идеальный и замечательный вариант – это знакомые, друзья, которые живут за границей.

Еда, деньги, жилье. Зачем все усложнять, если можно обратиться в тур-агентство, где за деньги тебе создадут большую насыщенную программу отдыха.

Анна Мажуть:

Почему без тура? Потому что бы у меня один очень печальный опыт. Я нашла в социальных сетях молодежный тур на выходные, на 3-4 дня, в Петербург и поехала. Очень не понравилась эта поездка. Мы опоздали, и все наше расписание тура сдвинулось в никуда. Потому что мы опоздали на экскурсию, по времени приезда вообще на 4-5 часов опоздали, по заселению тоже опоздали. В общем, везде были проблемы. И вот эта программа, которая мне понравилась, отсутствовала вообще.

Все чаще и чаще люди даже Новый год стараются встречать за границей. Ради того, чтобы уехать на пару новогодних дней, туристы бросают все свои дела, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Анна Мажуть:

Если не искать конкретно что-то к Новому году и не привязываться к какой-то определенной стране или городу, то можно искать дешевые билеты, если брать экономный вариант. Куда есть дешевые билеты, туда можно полететь.

В мире пять континентов, около 260 стран. Представьте, сколько там всего интересного. Ведь как сказал кто-то из великих, в старости мы будем жалеть только о двух вещах: о том, что мало любили, и о том, что мало путешествовали.