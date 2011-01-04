Материалы повышенной стойкости и экологически чистые завтраки — разработки молодых ученых были отмечены могилевским технопарком

Лучшие инновационные проекты определены в Могилеве. Это разработки молодых учёных и студентов региона. Результаты конкурса впечатлили даже опытных специалистов. И уже вскоре многие из новинок планируют внедрять в производство.

Фёдор Лавшенко, профессор, доктор технических наук Белорусско-Российского университета:

Этот электрод контактной сварки, полученный из разработанного материала. Его стойкость в три раза превышает стойкость электрода из стандартного материала.

Над созданием этого материала исследовательская группа Фёдора Лавшенко работала не один год. По своим техническим свойствам он превосходит все известные аналоги. А применять новинку можно и в машиностроении и даже при создании космических аппаратов.

Фёдор Лавшенко, профессор, доктор технических наук Белорусско-Российского университета:

Возможность создания такой технологии и её применение даст возможность создавать импортозамещающую продукцию и не только. Эта продукция пойдёт на экспорт.

В могилевском технопарке разработку студентов и преподавателей Белорусско-Российского университета уже оценили — Кубком инноваций. Это самый главный приз конкурса на лучший инновационный проект, разработанный молодыми учеными и студентами местных вузов. Да и за внедрением новинки в производство, говорят специалисты, дело не станет.

Василий Молочков, генеральный директор ЗАО «Технологический парк Могилёв»:

Учить на действии, на работе, не по книжкам, не на лекции возле доски, а в жизни. Поэтому были созданы эти команды, подтянуты студенты. Так можно дать реальную интеграцию науке, идеям и обучению.

Конкурс «Кубок инноваций» проходил в три этапа. До финальной стадии дошли лишь избранные проекты. Те, которые можно не только описать теоретически, но и найти им, пожалуй, самое главное, практическое применение.

За время проведения конкурса — а это ровно год — жюри рассмотрело более 40 проектов. И только 4 из них дошли до финала.

Студенты и ученые из университета продовольствия сумели своими экологически чистыми завтраки быстрого приготовления заинтересовать не только жюри, но и производителей Украины, России, Молдовы и Сербии.

Елена Урбанчик, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров Могилёвского государственного университета продовольствия:

Для студентов это уникальная возможность выйти за рамки университета и познакомиться с теми, кто продвигает и внедряет дальше эти разработки.

Многие работы студентов рассмотрены вне конкурсной основы и, возможно, тоже найдут своё практическое применение. Например, необычный пылеуловитель или система мониторинга растений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».