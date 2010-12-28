Мясникович: У нас около 20% молодых исследователей и 16% тех, кому за 65 лет

На вопросы ведущего программы «Неделя» Игоря Позняка отвечает Михаил Мясникович, Председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси.

Такое масштабное мероприятие у вас — действительно хороший повод поговорить о том, насколько молодёжь идёт в науку. Из моего личного опыта: в середине 90-х поступал в академическую аспирантуру — конкурса не было, поступить было очень просто. А сейчас как?

Я скажу, что ситуация меняется к лучшему и меняется с каждым годом. Отвечая непосредственно на Ваш вопрос, я хочу сказать, что конкурс есть: он небольшой, но соревновательность присутствует, и есть, что называется, из кого выбирать. В результате мы имеем порядка 20% молодых исследователей в целом от общей численности Национальной Академии наук. Это самые пытливые, самые амбициозные.

Удалось ли сохранить ту самую преемственность научных поколений, о которой говорили опять-таки в середине 90-х? Тогда говорили, что молодые мало приходят в науку, а время старшего поколения неумолимо — та самая связь может потеряться. Как сейчас обстоят дела?

Я думаю, что мы сейчас близки к какому-то оптимальному соотношению молодёжи и более опытных кадров — титулованных, имеющих степени и звания. У нас 16% тех, кому за 65 лет.

Это много или мало в мировом контексте?

Мы полагаем, что это нормальное соотношение. Должны быть и наставники. Я не употребляю слов «выдающиеся учёные», «крупные учёные», но учёный ещё должен обладать и задатками наставника, чтобы свои знания не только передать свои знания молодому человеку, но и стимулировать его на то, чтобы сделать свой собственный шаг в науку. Поэтому мы тоже стараемся как-то привлекать через различного рода мероприятия, конкурсы, через научные проекты — для того, чтобы ещё вузовская молодёжь, магистры могли приобщаться к научным исследованиям.

То есть, случайные люди в академическую науку не попадут?

Конечно, есть и такие, которые видят себя в науке — может, я скажу слишком грубо — ремесленниками. И форум, который проходил, мне кажется, показал, насколько у ребят горят глаза: он хочет показать, он хочет рассказать. Тем более, что мы демонстрировали практически авторские проекты — не то, что там коллектив в течение десятилетий наработал. Конечно, как сказал президент, молодежь и посматривает, что там есть в загашнике, накопленного предыдущими. Но вместе с тем, те проекты, которые мы экспонировали на форуме — это авторские проекты молодых, это их вклад.

Вопрос из категории риторических: академическая наука или вузовская? Понятно, что нельзя однозначно ответить, и Вы будете отстаивать первый вариант, но всё же.

Я не буду отстаивать то или иное. Есть такое заблуждение, когда говорят о том, что где-то за границей наука в университетах. Но никто при этом не говорит о том, что основная наука в Западной Европе или Соединенных Штатах сконцентрирована в так называемых национальных лабораториях.

Мы, прежде всего, стремимся к тому, чтобы Академия наук работала именно как инновационная структура, как научно-производственная корпорация. Не просто учёный разработал — возьми и внедри, и выпусти не единичку, а выпусти опытную партию или даже массовое производство организуй.

Я хотел бы сказать и о наших успехах. Я ссылаюсь на результаты зарубежных источников. Замечательно, что Беларусь входит в первую тридцатку стран мира по научно-техническому потенциалу, что на труды наших ученых ежедневно в мире ссылаются до десяти человек.