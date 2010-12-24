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В Гродно в небо взлетели снеговики, новогодние ели и Деды Морозы

24 декабря 2010 14:01
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Десятки необычных ракет смастерили воспитанники областного творческого центра.

Эта акция уже стала традиционной, Новогодний фейерверк запускают в шестой раз. Причём, аэродинамические свойства летательных аппаратов не главное. Каждый юный изобретатель делает ставку на экстравагантный внешний вид ноу-хау. В ракету, которая полетела последней, поместили плюшевого кролика. По задумке, символ наступающего года опустился на землю на парашюте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Липай, заведующий лабораторией ракетно-космического моделирования областного центра творчества учащихся:
Это было сделано по инициативе моих воспитанников. Каждый год мы придумываем что-то, скажем, снеговиков. В прошлом году мы запускали символ года. Ну а в этом году мы придумали спуск символа года на парашюте.

Фото. В Гродно в небо взлетели снеговики, новогодние ели и Деды Морозы

Фото. В Гродно в небо взлетели снеговики, новогодние ели и Деды Морозы

Фото. В Гродно в небо взлетели снеговики, новогодние ели и Деды Морозы

Фото. В Гродно в небо взлетели снеговики, новогодние ели и Деды Морозы

Фото. В Гродно в небо взлетели снеговики, новогодние ели и Деды Морозы

Фото. В Гродно в небо взлетели снеговики, новогодние ели и Деды Морозы

# Фотофакт # Наука

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