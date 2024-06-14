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Более 55 тысяч 11-классников получат аттестаты 14 июня

14 июня 2024 07:20
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Гимн и флаг, прощальный вальс: во взрослую жизнь вступают более 55 тысяч 11-классников. Вручение аттестатов и выпускные вечера состоятся сегодня, 14 июня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 55 тысяч 11-классников получат аттестаты 14 июня-1

Один из самых торжественных моментов в жизни школьников по всей стране начнется с исполнения государственного гимна и поднятия флага. Юные граждане в этот момент наверняка почувствуют гордость, что родились и росли под мирным небом Беларуси, а сегодня перед ними открываются широкие жизненные возможности. По традиции выпускные организуют в родных школах и гимназиях. Исключение, если в них проводится ремонт или вместимость актовых залов не позволяет полноценно отметить торжество. Тогда встречи пройдут на площадках учреждений культуры и дополнительного образования.

# Выпускной # Наука

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