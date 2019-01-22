Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица

Каждые три минуты в мире на свет появляется ребенок с расщелиной губы или нёба. В нашей стране таких особенных детей один на восемьсот-тысячу новорождённых. В категорию необычных попал и маленький Ярослав. Об особенности сына Екатерина узнала на восьмом месяце беременности. Екатерина Слизень, мама:

Сказали диагноз. Конечно, мы сначала волновались, не понимали, что это. Потом нам врачи объяснили, что такие детки бывают, что это патология, которая врождённая, которую можно исправить и помочь ребёнку.

Сейчас Ярославу пять месяцев. Несколько дней назад малышу сделали плановую операцию, таких мальчику предстоит пережить ещё несколько. А пока счастливая мама и ребёнок готовятся к выписке и не теряют оптимизма. Екатерина Слизень:

Следующая операция будет через четыре-шесть месяцев. Как назначит врач, потому что нужно будет ещё раз приехать на консультацию. Следующее будет нёбо оперироваться.

Александр Караневич, заведующий стоматологическим отделением для детей МОДКБ:

Ежегодно в нашем отделении оперируется где-то около 150 пациентов из Республики Беларусь, ну, сейчас меньшее количество из ближнего и дальнего зарубежья. Это врождённая патология челюстно-лицевой области, расщелина верхней губы, расщелина нёба. Это деформация ушных раковин, это деформация челюстей, деформация костей носа.

Врождённые дефекты – это не только эстетика. Из-за этой редкой болезни деткам сложнее дышать, глотать, жевать. Заболевание даёт осложнение на слух, речь и даже влияет на психику ребёнка. Но если пару веков назад люди с такой патологией становились изгоями, то сейчас после операций и реабилитации чувствуют себя полноценными.

Александр Артюшкевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии БелМАПО:

Пороки развития в виде расщелины верхней губы и нёба требуют комплексного подхода и требуют лечения. И в этом лечении обязательно должны быть задействованы хирурги, ЛОР-врачи, фониатры, терапевты.

За плечами Олега Яцкевича – двадцать лет врачебной практики. С высоты своего опыта доктор утверждает, что чаще всего приходиться оперировать детей с врождённой расщелиной лица. И здесь есть свои тонкости. Олег Яцкевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО:

Какие-то деформации могут оставаться. Ребёнок растёт и то, что заложено у него генетически, оно будет реализовываться в течение роста. Начинаются операции с возраста трёх месяцев и заканчиваться они могут и возрасте 22 или 25 лет.

В среднем, такие операции длятся около двух часов. За это время врач успевает сотворить настоящее чудо. Но хирургическое вмешательство – это далеко не весь путь, который предстоит преодолеть обладателю такого диагноза. Олег Яцкевич:

Ортодонты, которые занимаются коррекцией положения зубов верхней и нижней челюсти, с ними работают логопеды. Важно поставить речь, сформировать нормальную речь, и до возраста пяти лет.