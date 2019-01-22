Прямой эфир

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица

22 января 2019 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждые три минуты в мире на свет появляется ребенок с расщелиной губы или нёба. В нашей стране таких особенных детей один на восемьсот-тысячу новорождённых. В категорию необычных попал и маленький Ярослав. Об особенности сына Екатерина узнала на восьмом месяце беременности.

Екатерина Слизень, мама:
Сказали диагноз. Конечно, мы сначала волновались, не понимали, что это. Потом нам врачи объяснили, что такие детки бывают, что это патология, которая врождённая, которую можно исправить и помочь ребёнку.

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица -1

Сейчас Ярославу пять месяцев. Несколько дней назад малышу сделали плановую операцию, таких мальчику предстоит пережить ещё несколько. А пока счастливая мама и ребёнок готовятся к выписке и не теряют оптимизма.

Екатерина Слизень:
Следующая операция будет через четыре-шесть месяцев. Как назначит врач, потому что нужно будет ещё раз приехать на консультацию. Следующее будет нёбо оперироваться.

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица -4

Александр Караневич, заведующий стоматологическим отделением для детей МОДКБ:
Ежегодно в нашем отделении оперируется где-то около 150 пациентов из Республики Беларусь, ну, сейчас меньшее количество из ближнего и дальнего зарубежья. Это врождённая патология челюстно-лицевой области, расщелина верхней губы, расщелина нёба. Это деформация ушных раковин, это деформация челюстей, деформация костей носа.

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица -7

Врождённые дефекты – это не только эстетика. Из-за этой редкой болезни деткам сложнее дышать, глотать, жевать. Заболевание даёт осложнение на слух, речь и даже влияет на психику ребёнка. Но если пару веков назад люди с такой патологией становились изгоями, то сейчас после операций и реабилитации чувствуют себя полноценными.

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица -10

Александр Артюшкевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии БелМАПО:
Пороки развития в виде расщелины верхней губы и нёба требуют комплексного подхода и требуют лечения. И в этом лечении обязательно должны быть задействованы хирурги, ЛОР-врачи, фониатры, терапевты.

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица -13

За плечами Олега Яцкевича – двадцать лет врачебной практики. С высоты своего опыта доктор утверждает, что чаще всего приходиться оперировать детей с врождённой расщелиной лица. И здесь есть свои тонкости.

Олег Яцкевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БелМАПО:
Какие-то деформации могут оставаться. Ребёнок растёт и то, что заложено у него генетически, оно будет реализовываться в течение роста. Начинаются операции с возраста трёх месяцев и заканчиваться они могут и возрасте 22 или 25 лет.

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица -16

В среднем, такие операции длятся около двух часов. За это время врач успевает сотворить настоящее чудо. Но хирургическое вмешательство – это далеко не весь путь, который предстоит преодолеть обладателю такого диагноза.

Олег Яцкевич:
Ортодонты, которые занимаются коррекцией положения зубов верхней и нижней челюсти, с ними работают логопеды. Важно поставить речь, сформировать нормальную речь, и до возраста пяти лет.

Как белорусские хирурги оперируют детей с врождёнными дефектами лица -19

Врождённые пороки развития – заболевание сложное, но с легкой руки профессиональных хирургов даже с таким коварным недугом можно попрощаться навсегда.

# Врачи Беларуси # Наука # Фотофакт # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Суперлинзы из метаматериалов: что это такое и в чём их уникальность?
10 января 2019 10:11

Суперлинзы из метаматериалов: что это такое и в чём их уникальность?

«Укрепление позиций дистанционного образования». Репортаж с международной выставки «ITE-2018» в Минске
30 ноября 2018 07:50

«Укрепление позиций дистанционного образования». Репортаж с международной выставки «ITE-2018» в Минске

«Создал свой 3D-принтер»: кто может участвовать в конкурсе профмастерства «Junior Skills»?
05 ноября 2018 09:02

«Создал свой 3D-принтер»: кто может участвовать в конкурсе профмастерства «Junior Skills»?