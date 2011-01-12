Инопланетяне вышли на связь с Институтом космических исследований Болгарской академии наук

Профессор этого института Лучезар Фииппов провел сенсационный эксперимент. Все началось с того, что профессор познакомился с жительницей Софии Мариной Везниной. Она по профессии архитектор, долгое время изучала круги на полях и яко бы научилась контактировать с теми, кто их создает. Профессор Филиппов и двое его коллег решили через нее задать вопросы внеземным цивилизациями.

Лучезар Филипов, заместитель директора Института космических исследований Болгарской академии наук:

Эти круги явно носят какой-то информационный характер. И с каждый годом они все сложнее и сложнее. Эксперты этим занимались. Это уже наука – криптология.

Ответы должны были поступить через круги на полях. При этом, ученым было известно, что часть этих рисунков – дело рук человеческих. Но некоторые узоры изготовить даже самым ловким фальсификаторам не под силу. Все же Лучезар Филиппов относился к эксперименту скептически. Он просто решил рискнуть и пойти не традиционным путем, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Лучезар Филипов, заместитель директора Института космических исследований Болгарской академии наук:

Я вообще астрофизик, занимаюсь черными дырами. Что общего между черными дырами и иными цивилизациями? Ни тех, ни других никто не видел, но они все равно есть.

Женщине –контактеру написали вопросы, в том числе и научные. Проверочные, ответы на них она сама бы придумать не смогла. Болгарские астрономы желали знать, как человечеству установить постоянную связь с другим разумом? Что произошло на Луне во время высадки американцев? Как предотвратить новый экономический кризис? А также многое другое. Ученые передали послание и стали ждать.

Лучезар Филипов, заместитель директора Института космических исследований Болгарской академии наук:

Мы изначально ищем тех, кто похож на нас. Возможно, мы полагаем, что это они сделали нас. То есть что-то похожее на самих себя. Я утверждаю и абсолютно уверен, что в нашей Галактике есть гуманоиды. Но почему они не контактируют с нами? По всей видимости, потому что мы слишком отсталые по интеллекту. Ведь если мы, вдруг, встретим пятиклассника, как мы будем с ним общаться? Да никак. Потому они и подают нам сигнал: «Будьте разумны. Учитесь. Растите.»

Профессор Лучезар Филиппов учился и защищал диссертацию в Москве. Он входил в круг людей, который в СССР создавали ячейку Международной программы радиопоиска внеземных цивилизаций. С тех пор мечта установить контакт никуда не исчезла. Ученый астрофизик с коллегами отправил вопросы в неизвестность, но ответ пришел.

Лучезар Филипов, заместитель директора Института космических исследований Болгарской академии наук:

Внеземные цивилизации дают нам понять, что мы не такие, какими могли бы быть.

Контактер Марина Везнева нашла круги на полях, с помощью которых посылались ответы ученым. Оказывается, инопланетяне давно живут между нас и ведут постоянные наблюдения. Но человечество недостаточно развито, чтобы общаться с иным разумом. Пришельцы не враждебны, скорее, желают помочь. Только им не нравится, как мы обращаемся с природой планеты. На свои вопросы ученые получили ответы. Логика у них была странная, но при ближайшем рассмотрении – весьма рациональная.

Лучезар Филипов, заместитель директора Института космических исследований Болгарской академии наук:

Между прочим, ответы были очень умные. Они дали совет: уничтожьте все оружие и прекратите междоусобные войны. И тогда экономический кризис закончится. Это очень умный ответ.

Еще было сказано, что контакт с неземной цивилизацией будет установлен не с помощью радиоволн, а силой мысли. Но для этого земляне должны научиться пользоваться одновременно двумя полушариями своего мозга и серьезно измениться духовно.

Лучезар Филипов, заместитель директора Института космических исследований Болгарской академии наук:

Наше общество не хочет воспринимать слишком много вещей. Если внеземные цивилизации нам предложат, чтобы мы не ели мяса, чтобы обмен веществ был у нас другой, то это приведет к разорению всех, кто занят в пищевом бизнесе. Если они предложат, чтобы мы использовали чистую энергию. А Тесло еще в начале прошлого века сказал, что есть такие источники, чтобы мы не пользовались нефтью. Тогда кризисе будут те, кот ее добывает и продает.

Единственный вопрос, который остался без ответа, так это с кем встретились на Луне астронавты миссии «Аполлон-12». Есть мнение, что спутник Земли оккупирован внеземными цивилизациями. Научный мир отнесся к результатам эксперимента Лучезара Филиппова негативно.

Официальная наука продолжает в упор не видеть происходящего на Земле. Человек ищет жизнь в просторах Вселенной, не понимая, откуда само произошло. Общепринятая догма такова, что люди первые и единственные разумные существа не Земле, а то и вообще в Космосе. А древние мифы всех народов почему-то повествуют о другом, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Александр Колтыпин, кандидат геолого-минералогических наук:

Земные обитатели не были человекоподобными. Это были какие-то змеевидные существа, драконы, крылатые, хвостатые, четвероногие. Именно они были разумными земными обитателями.

Возможно, чтобы найти инопланетян, стоит задуматься, а кто мы сами на третьей от Солнца планете и почему мы здесь одни?