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Белорусские ученые разработали чехол для мобильного телефона, защищающий от электромагнитных излучений

10 января 2011 10:03
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По словам специалистов, такое устройство ослабляет электромагнитное поле более чем в 100 раз. А материалы, из которых сделан чехол, не имеют аналогов в мире.

Пробные образцы уже готовы и проходят испытания. Также идет работа над дизайном.

Ученые рассчитывают, что производство новинок начнется в ближайшее время, и эта продукция будет востребована не только на белорусском, но и на зарубежном рынках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Чехол для мобильного

Фото. Чехол для мобильного

Фото. Чехол для мобильного

Фото. Чехол для мобильного

Александр Казека, аспирант кафедры защиты информации БГУИР:
Предлагаем устройство защиты, которое позволит снизить уровень электромагнитного излучения, поступающего от сотового телефона на человека. Ведь сотовый телефон является антропогенным источником электромагнитного излучения, который распространяется не только в окружающее пространство, но и на сторону его пользователя.

# Фотофакт # Наука

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