Белорусские ученые разработали чехол для мобильного телефона, защищающий от электромагнитных излучений

Пробные образцы уже готовы и проходят испытания. Также идет работа над дизайном.
Ученые рассчитывают, что производство новинок начнется в ближайшее время, и эта продукция будет востребована не только на белорусском, но и на зарубежном рынках, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Казека, аспирант кафедры защиты информации БГУИР:
Предлагаем устройство защиты, которое позволит снизить уровень электромагнитного излучения, поступающего от сотового телефона на человека. Ведь сотовый телефон является антропогенным источником электромагнитного излучения, который распространяется не только в окружающее пространство, но и на сторону его пользователя.