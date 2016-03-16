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Европейский аэрокосмический концерн заинтересован в инновационных технологиях Беларуси

16 марта 2016 06:59
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Новости Беларуси. Космические высоты для отечественных учёных. Европейский аэрокосмический концерн заинтересован в инновационных технологиях нашей страны. Для того чтобы ближе познакомиться с белорусскими космическими разработками, Национальную академию наук посетили представители международной компании. 

Сергей Золотой, главный конструктор Белорусской космической системы, директор НИ РУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
AIRBUS - это 50% космического рынка в мире. То что AIRBUS  приехал в Беларусь, на мой взгляд, это косвенное признание успехов Беларуси в космической сфере. В Беларуси есть хорошие наработки в целевой аппаратуре, в создании новых материалов для космоса, в создании информационных технологий обработки космической информации.

Наша страна является космической державой, а функции космического агентства – у Национальной академии наук. Исследования в этой высокотехнологичной сфере Беларусь проводит совместно с Россией, Китаем и Вьетнамом. И вот теперь укрепляются двусторонние связи с мировым лидером в аэрокосмической сфере.

На первоначальном этапе сотрудничество начнётся с обмена техническими экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Космос # Наука # Сергей Золотой

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