Европейский аэрокосмический концерн заинтересован в инновационных технологиях Беларуси

Новости Беларуси. Космические высоты для отечественных учёных. Европейский аэрокосмический концерн заинтересован в инновационных технологиях нашей страны. Для того чтобы ближе познакомиться с белорусскими космическими разработками, Национальную академию наук посетили представители международной компании.

Сергей Золотой, главный конструктор Белорусской космической системы, директор НИ РУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

AIRBUS - это 50% космического рынка в мире. То что AIRBUS приехал в Беларусь, на мой взгляд, это косвенное признание успехов Беларуси в космической сфере. В Беларуси есть хорошие наработки в целевой аппаратуре, в создании новых материалов для космоса, в создании информационных технологий обработки космической информации.

Наша страна является космической державой, а функции космического агентства – у Национальной академии наук. Исследования в этой высокотехнологичной сфере Беларусь проводит совместно с Россией, Китаем и Вьетнамом. И вот теперь укрепляются двусторонние связи с мировым лидером в аэрокосмической сфере.

На первоначальном этапе сотрудничество начнётся с обмена техническими экспертами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.