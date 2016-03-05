О «железном занавесе»: 70 лет со дня знаменитой Фултонской речи Уинстона Черчилля

Фултонской речи, которая давно стала большим историческим мифом, исполняется сегодня, 5 марта, 70 лет. Как и почему она приобрела такое огромное значение? Есть подозрение, что случайно и не вполне заслуженно: впрочем, сами посудите.

История, как стихи, растет из жуткого сора: только расстояние в десятилетия и столетия позволяет нам не замечать весь тот мусор, из которого вылеплены репутации, судьбы, величие людей и целых стран.

Что Черчилль был алкоголиком в строго медицинском смысле этого слова известно всем. Историки установили, однако, что сэр Уинстон направляясь в Фултон, штат Миссури, чтобы выступить в Вестминстерском колледже, выпил много больше обычной своей ежедневной бутылки коньяку.

Компанию ему составил президент Соединенных Штатов Трумен: надо сказать, этому политику крестьянской закалки папа-фермер подарил луженую глотку и выпить он тоже был горазд. В колледж лидеры «свободного мира», бывший и действующий, прибыли в дрянном расположении духа: их мучил абстинентный синдром, в простонародье — похмелье.

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940-45 и 1951-55 гг.:

Тень упала на сцену, ещё недавно освещенную победой Альянса. Никто не знает, что Советская Россия и её международная коммунистическая организация намерены делать в ближайшем будущем и есть ли какие-то границы их экспансии…

Самая знаменитая часть Фултонской речи — про «железный занавес» - была импровизацией. И Трумен совсем не собирался бросать перчатку Сталину: пусть британский отставник пускается в авантюры — с чего бы эти авантюры подкреплять всей американской мощью?

Тем не менее, выступление в Вестминстерском колледже выглядело со стороны именно объявлением «холодной войны» -Штатами и Соединенным Королевством.

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940-45 и 1951-55 гг.:

Через весь континент был опущен «железный занавес». За этой линией располагаются все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы: все они, в той или иной форме, объекты не только советского влияния, но и растущего контроля со стороны Москвы… Коммунистические партии стараются достичь во всем тоталитарного контроля!

Сталин ответил уже 14 марта. «Господин Черчилль начинает дело развязывания войны с расовой теории, утверждая, что нации, говорящие на английском языке, призваны вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера к выводу, что немцы должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому же выводу в отношении наций, говорящих на английском языке».

5 марта 1946 считается официальным началом «холодной войны». Это неверно и дата совершенно условна. Вторую мировую полагают продолжением Первой мировой, которая не решила вопросы гегемонии и передела рынков.

Вторая мировая, которую тоже толком недовоевали, благополучно перетекла в «холодную войну»: ведь из мировой бойни вышли не только живыми, но и окрепшими Советы, а им, по довоенным задумкам, следовало с Германией загрызть друг друга насмерть.

Со временем «Железный занавес» изрядно проржавел и сдвинулся на Восток, но его не убирали даже в «медовомесячные» для Запада-Востока 90-е годы. Сейчас «занавес» лишь опять задергивают—вводя санкции, ведя пропагандистские сражения. И горячей «холодная война» могла стать не только в прошлом году. Сэр Уинстон Черчилль готовил нашим дедам «кровь, пот и слезы» навсегда: он был готов, но побоялся в 45-м черкануть подпись под планом «Немыслимое», где бы пленным немцам вручалось оружие, чтобы они снова, но уже сообща с англосаксами, шли на Москву и Сталинград.

В 50-е только подписей Трумена, а потом Эйзенхауэра не хватало — и оказались бы стерты с карт Минск, Киев, Ленинград, Варшава: малолюдная Восточная Европа практиковала бы, наверное, сегодня ручное земледелие да благодарила бы Штаты за освободительные бомбардировки. Ну, и занимались бы декоммунизацией, конечно.

Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании в 1940-45 и 1951-55 гг.:

Мы не можем закрыть глаза на то, что свободы, которые имеют граждане США и Британской империи, не существуют в странах, некоторые из которых очень сильны. Контроль над простыми людьми там навязан сверху через разного рода полицейские правительства. Единственным инструментом, способным обеспечить сопротивление тирании, является «братская ассоциация англоговорящих народов».

Фултонская речь, в сущности, не дала старт «холодной войне»: англосаксы гнобили конкурентов в борьбе за мировое господство уже давно, 4 с половиной сотни лет, начиная с королевы-девственницы Елизаветы и с гибели Великой Армады.

Вышло так, что последние лет 70-80 своего врага они видели на Востоке. Впрочем, и до сих пор видят: а уж печалиться или радоваться этому — дело личных убеждений. В конце концов, если боятся — значит, есть кого.