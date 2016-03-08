Строительство железных дорог в Беларуси на пороге глобальной революции: уникальный сплав изобрели в Гомеле

Новости Беларуси. Белорусские ученые готовы произвести глобальную революцию в строительстве железных дорог. Уникальный сплав изобрели в Гомеле. Литые рельсы из сталистого чугуна с романтичным названием «Моника» в два раза дешевле традиционных стальных. Ноу-хау с элементами нано-технологий теоретически может принести белорусской промышленности заказы на миллиарды долларов.

Леонид Сосновский, автор изобретения, профессор Белорусского государственного университета транспорта:

Весь мир добавляет эти вещества, но соотношение между ними и количество каждого у них не такое. Но нам повезло – мы попали куда следует.

Гомельские изобретатели, по сути, пошли против всего ученого мира: более 100 лет при производстве рельсов у стали просто не было конкурентов. Чугун считался слишком хрупким. Но «Моника» по своим качествам оказалась идентична лучшим образцам рельсовой стали.

Виктор Комиссаров, доцент кафедры Белорусского государственного университета транспорта:

Особенность нашей марки чугуна в том, что в высокопрочном состоянии он не теряет пластичности.

Первые испытания рельсов из нового сплава уже завершены. Два года по опытным образцам круглосуточно ходили поезда на Гомельском участке железной дороги.

Виктор Матвецов, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Путь» Белорусского государственного университета транспорта:

В процессе проведения эксплуатационных испытаний мерялся их износ, он был незначительный, мерялась ширина колеи. Она тоже практически не изменялась.

Но главный плюс материала – рельсы из него вдвое дешевле. Например, используя новый сплав, только белорусская железная дорога могла бы экономить около 15 миллионов евро в год. Экспортный потенциал с учетом амбициозных планов той же России и Китая и вовсе фантастический.

Леонид Сосновский, автор изобретения, профессор Белорусского государственного университета транспорта:

Наш материал – это хай-тек, потому что это литье вместо прокатки, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, это нано-технологии, потому что мы добавили малые количество в определенных сочетаниях молибдена, меди и никеля и получили то, что мы достигли лучших состояний стали. Мы уверенно рекомендуем наш материал для изготовления рельсов.

«Моника» уже получила одобрение технических экспертов железных дорог Евразийского союза. Следующий этап – испытания гомельских рельсов на научной базе в России. Все договоренности уже есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.