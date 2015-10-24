Белорусский флаг на Антарктиде: как отечественные полярники покоряют суровый континент

Здоровый образ жизни – не только мода, но и требования для некоторых профессий. Уже не удивляет такое понятие, как «белорусский космонавт». И, кстати, третий из белорусской плеяды – Олег Новицкий – недавно стал Героем России. Наверное, год назад. А вот имена белорусских полярников не так известны, но, безусловно, это необычные героические люди.

Белорусский спутник запустили в Космос, и вскоре во льдах появится белорусская антарктическая станция. Первый модуль презентовали на этой неделе, показали, как будут зимовать исследователи на суровом континенте. А вот чем они заняты дома между экспедициями и правда ли, что полярник – это не профессия, а образ жизни, узнавала наш корреспондент Ирина Живаева.

Редчайшие кадры – рождение айсберга. Как откалывается ледяная гора, сняли белорусские полярники. Чтобы понять масштаб, нужно просто знать, что съемку ведут за километр.

А это – «Гора «Вечерняя» – так называется российская база, где обитают наши специалисты. Такие вот железные бочки. В 2015 году рядом начнет расти своя современная станция. Ее первый модуль уже на пути в Антарктиду.

Событие, сопоставимое для страны с запуском своего спутника. Можно отправлять больше сотрудников, проводить больше исследований. Белорусская разработка: и компактно, и комфортно, и работать, и отдыхать.

Евгений Снитков, главный конструктор проекта:

Мы организовывали рабочие места, то есть компьютерный стол, кресло оператора так, чтобы в нем человек чувствовал себя комфортно, не хуже, чем в офисе.

Мини-спальня, мини-кухня с холодильником. Хотя в Антарктиде он и за окном неплохой. А шеф-поваром в этой экспедиции будет врач. Вообще, чем больше разных умений, тем лучше – таким еще при отборе отдают предпочтение.

Леонид Никитюк, врач белорусской антарктической экспедиции:

Все, что и дома готовим, ничего необычного не будет. Будут картошка, каши, макароны, мясо, рыба.

Продукты наши. Только апельсины да лимоны заморские покупают, богатые витамином С.

А это, оказывается, незаменимое средство на Южном полюсе – сода. И моющее, и чтобы хлеб печь. Агрегат для этого тоже с собой взяли. Сидим на дорожку.

Максим Горбацевич, инженер-радиометрист белорусской антарктической экспедиции:

Очень интересно посмотреть, каково это – другой конец Земли, шарика. Посмотреть, есть ли там эта ось, на которой все вертится.

Шутки шутками – Максима ждет серьезная научная работа и много физического труда на морозе. Главный секрет полярника – не то, как быстро согреться, а как подобрать одежду для разной активности. Вот перчаток целый набор: в толстых – за топор, в тонких – за компьютер.

Полярники, кстати, сами себе грузчики. И неспроста – совместная работа сближает. Чувство локтя в Антарктиде важно.

Алексей Гайдашов, начальник белорусской антарктической экспедиции:

Помощи ждать неоткуда, по большому счету. Быстро самолет не прилетит, корабль тем более быстро не придет. Если, не дай бог, что случится, надежда только на железо надежное, которое должно работать, и на товарищей.

Уравновешенность – и по этому критерию отбирают – ведь полгода только друг с другом. Ребята уже месяц знакомы. Говорят, сошлись.

Что белорусы делают в Антарктиде? Атмосферу исследуют. Этим вообще занимаются лишь несколько экспедиций. Одни из лучших лазерных приборов для таких работ создали наши ученые. Данные получают и о глобальных изменениях в климате, и для прогнозов погоды.

Владимир Левашкевич, заместитель академика-секретаря отделения химии и наук о земле Национальной академии наук Беларуси:

Наши исследования там проводятся с периодичностью один час. Соответственно, мировая система, то есть крупные российские обобщают, исследуют и выявляют наиболее экстремальные явления. Например, тайфун.

Геологические работы. Вот этим антарктическим породам где-то миллиард лет. В одной видны вкрапления металлов. Антарктида – кладезь полезных ископаемых. Но добывать их в ближайшие десятки лет нельзя. Пока только исследуют.

Юрий Гигиняк, ведущий научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам» Национальной академии наук Беларуси:

Этот морской паук обитает до глубин 40-60 метров и глубже.

Биология. Подледный мир впечатляющ. Но вот сокровище настоящее – криль. Пока этих рачков киты едят. Но можно из них делать и кормовую муку для других видов. Ценность – в жирности – до 60%. А вот что еще обнаружили наши микробиологи.

Юрий Гигиняк, ведущий научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам» Национальной академии наук Беларуси:

Оказалось, что там есть микробы, которые способны разлагать нефтепродукты. Если будут какие-то непреднамеренные разливы, эти микроорганизмы способны уничтожить.

Юрий Григорьевич сам участвовал в полярных экспедициях, первый раз – в 70-ых. Тогда открыли базу «Остров Зыкова», причем первым там подняли белорусский флаг. Советского с собой не оказалось.

Юрий Гигиняк, ведущий научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам» Национальной академии наук Беларуси:

А я с собой всегда брал флаг БССР. И мне ребята говорят: «Конечно, поднимай». И мы подняли флаг Беларуси, еще он с серпом и молотом. На фоне пингвинов видно: прикреплен.

Ему уже за 70, а в 2014 году был в белорусской экспедиции. И еще собирается. Всегда с собой берет вот эти часы. А вот что он передал тому, кто сейчас впервые туда отправится. С напутствием.

Юрий Гигиняк, ведущий научный сотрудник ГНПО «Научно-практический центр по биоресурсам» Национальной академии наук Беларуси:

Слушайся командира, дисциплина, дисциплина, дисциплина. Антарктида не любит слабых, не любит слабовольных. Она не прощает ошибок. Я тебе дарю маленький талисман.

Алексей – техник-механик. Говорит, предложили поехать в экспедицию – согласился сразу. Такой шанс – раз в жизни. Жена не могла поверить до момента сбора вещей.

Жена Алексея:

Это для меня тоже испытание. Для того, чтобы что-то получить, иногда приходится что-то отдавать.

Новое поколение полярников: с собой берет камеру, планшет с фильмами, и Интернет там есть, и с родными созваниваться можно. Прогресс – он и до вечной мерзлоты добрался. И, что радует, все больше ее осваивают и белорусы.