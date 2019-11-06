Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования

Команда из Беларуси завоевала первое место на международном соревновании «FIRST Global Сhallenge 2019» в Дубае. В турнире соревновались 189 команд. Беларусь представляли двое школьников и трое студентов.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – капитан команды, участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Евгений Говор, преподаватель физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка, ментор команды – Александр Францкевич, участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Самуил Олексин и участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Тимофей Латушко.
Какая цель международных соревнований «FIRST Global Сhallenge»?
Александр Францкевич, преподаватель физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка, ментор команды:
«FIRST Global Сhallenge» проходит уже третий год. Первый финал проходил в Вашингтоне, второй – в Мексике и третий – в Дубае.
Каждый год поднимается какая-то проблема, которая касается всего мира, и страны-участницы пытаются ее решить. В этом году – это загрязнение Мирового океана.