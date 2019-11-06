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Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования

06 ноября 2019 08:59
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Команда из Беларуси завоевала первое место на международном соревновании «FIRST Global Сhallenge 2019» в Дубае. В турнире соревновались 189 команд. Беларусь представляли двое школьников и трое студентов. 

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь капитан команды, участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Евгений Говор, преподаватель физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка, ментор команды Александр Францкевич, участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Самуил Олексин и участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Тимофей Латушко.

Какая цель международных соревнований «FIRST Global Сhallenge»?

Александр Францкевич, преподаватель физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка, ментор команды:
«FIRST Global Сhallenge» проходит уже третий год. Первый финал проходил в Вашингтоне, второй – в Мексике и третий – в Дубае.

Каждый год поднимается какая-то проблема, которая касается всего мира, и страны-участницы пытаются ее решить. В этом году – это загрязнение Мирового океана.

Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования-1

Что нужно было сделать такого, чтобы стать лучшими?

Самуил Олексин, участник «FIRST Global Сhallenge 2019»:
Это тщательная подготовка. Мы долго готовились, мы посвятили все свое свободное время этому, после учебы сразу же ехали в офис, делали конструкцию, ребята программировали и в принципе это дало свои результаты.

Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования-4

Евгений Говор, капитан команды, участник «FIRST Global Сhallenge 2019»:
Мы очень хорошо разделили свои обязанности в команде, у нас каждый четко знал, что он делает, и делал это отлично.

Тимофей, за что вы отвечали?

Тимофей Латушко, участник «FIRST Global Сhallenge 2019»:
Я за программу, за связь между роботом и контроллером.

Вы школьник?

Тимофей Латушко:
Да.

Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования-7

Как создавали робота? Как проходили соревнования? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования-10

# Роботы # Наука # Евгений Говор # Александр Францкевич # Самуил Олексин # Тимофей Латушко # Фотофакт

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