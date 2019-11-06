Белорусская команда заняла 1 место на международном конкурсе робототехники. Как проходили соревнования

Команда из Беларуси завоевала первое место на международном соревновании «FIRST Global Сhallenge 2019» в Дубае. В турнире соревновались 189 команд. Беларусь представляли двое школьников и трое студентов. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – капитан команды, участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Евгений Говор, преподаватель физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка, ментор команды – Александр Францкевич, участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Самуил Олексин и участник «FIRST Global Сhallenge 2019» – Тимофей Латушко. Какая цель международных соревнований «FIRST Global Сhallenge»? Александр Францкевич, преподаватель физико-математического факультета БГПУ им. М. Танка, ментор команды:

«FIRST Global Сhallenge» проходит уже третий год. Первый финал проходил в Вашингтоне, второй – в Мексике и третий – в Дубае. Каждый год поднимается какая-то проблема, которая касается всего мира, и страны-участницы пытаются ее решить. В этом году – это загрязнение Мирового океана.

Что нужно было сделать такого, чтобы стать лучшими? Самуил Олексин, участник «FIRST Global Сhallenge 2019»:

Это тщательная подготовка. Мы долго готовились, мы посвятили все свое свободное время этому, после учебы сразу же ехали в офис, делали конструкцию, ребята программировали и в принципе это дало свои результаты.

Евгений Говор, капитан команды, участник «FIRST Global Сhallenge 2019»:

Мы очень хорошо разделили свои обязанности в команде, у нас каждый четко знал, что он делает, и делал это отлично. Тимофей, за что вы отвечали? Тимофей Латушко, участник «FIRST Global Сhallenge 2019»:

Я за программу, за связь между роботом и контроллером. Вы школьник? Тимофей Латушко:

Да.