Астроном Александр Шимбалёв: 20 марта 2015 года белорусы смогут наблюдать частное солнечное затмение

Всем известно выражение: «Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно…» Каждый раз мы смотрим на ночное небо, наблюдаем красивые явления, ловим взглядом падающие звёзды и загадываем невозможные желания… Но мало кто знает о том, что же таят в себе эти удивительные небесные тела и кто они - люди, которые знают о звёздах всё. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» - Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета Белорусского государственного педагогического университета.

Астрономы - люди очень редкие. Как Вы считаете, Ваша профессия сейчас в почете?

Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета БГПУ:

На самом деле астрономов в мире всего несколько тысяч человек. В нашей стране астрономов мало, потому что у нас плохой астроклимат.

Совсем недавно произошло интересное событие: можно было наблюдать солнечное затмение приблизительно в 22:45 по нашему времени.

Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета БГПУ:

Солнечное затмение - явление достаточно обычное для астронома, потому что в году бывает от двух до пяти солнечных затмений. Но дело в том, что в какой-то части земного шара это затмение наблюдается раз в четыре-пять лет. Частное затмение. А полное - раз за триста лет.

Когда солнечное затмение можно наблюдать в Беларуси?

Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета БГПУ:

Белорусы смогут увидеть частное затмение 20 марта 2015 года. А полное затмение произойдет в северной полосе земного шара - в районе Гренландии.

Существует теория о том, что на Марс может упасть комета…

Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета БГПУ:

Даже если бы комета упала на Марс, ничего бы не случилось. Комета - это ледяная глыба. Пока она летит к планете, она разогревается в атмосфере, может испариться. И если какой-то такой подобный объект долетит до поверхности Марса, ударится об нее, то, учитывая, что на Марсе жизнь пока еще не обнаружили, в каком-то месте будет локальная катастрофа. Послать человека на Марс - стоит триллионы долларов. У нас нет вариаций того, что мы довезем до Марса живого человека, потому что в последнее время появляется очень много работ, которые подчеркивают, что радиация губительна. И по дороге от Земли до Марса космонавты могут очень сильно пострадать от радиации. Даже, если они благополучно прилетели на Марс

Есть миф о том, что в первой половине ноября на Землю могут упасть два советских спутника: «Космос -1939» и «Космос -1441».

Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета БГПУ:

Бояться не нужно. Потому что на Землю постоянно что-то падает. Многие спутники, отработав свой срок, постепенно приближаются к Земле и падают. Большинство, конечно, сгорают в атмосфере, иногда их даже взрывают на орбите для того, чтобы они разлетелись на мелкие части и им было легче сгореть в атмосфере. Но бывает, что выпадают целые части и бывает, что затапливают спутник, понимают, что он не сгорит в атмосфере, рассчитывают на то, чтобы он постепенно упал в область океана.

Доводилось ли Вам наблюдать «звездный дождь»?

Александр Шимбалёв, старший преподаватель астрономии кафедры методики преподавания физики физического факультета БГПУ:

Это очень красивое зрелище, когда Вы смотрите на небо и видите тонкие полосы. Метеор. Метеор - явление сгорания в атмосфере Земли пылинки. Такой светящийся свет вызывает пылинка (примерно 1 грамм). Если уже 5 грамм - будет небольшая вспышка. Это очень красиво!