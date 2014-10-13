Белорусские ученые предлагают разработки для создания аналога Большого адронного коллайдера

Новости Беларуси. Белорусские технологии для мировой науки. Наши ученые предлагают свои разработки для создания аналога Большого адронного коллайдера. Об этом 13 октября шла речь в Минске на Международном форуме по ядерному приборостроению.

Для нового ускорителя заряженных частиц - Кольцевого коллайдера - отечественные ядерщики готовы предоставить радиационно-стойкие материалы и сверхбыструю электронику.

К слову, срок действия нынешнего коллайдера закончится через 20 лет. А в ближайшее время белорусской разработке предстоит пройти проверку и подтвердить свою эффективность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лобко, профессор, доктор физико-математических наук (Беларусь):

Предполагается, что это будет очень большая машина. Длинна тоннеля будет 100 километров. Новая машина позволит перейти в новый диапазон энергии. На новом энергетическом уровне, соответственно, появляются новые эффекты и новая физика, которая возможно достаточно сильно заставит нас пересмотреть очень сложные вопросы самой ранней части развития вселенной.

Международный форум по ядерному приборостроению проводится в Беларуси впервые.

В нашу страну приехало порядка сотни ученых из России, Украины, Азербайджана, Швейцарии и Эстонии. Участники обсудили широкий спектр вопросов - от физики высоких энергий до медицинской диагностики и систем радиационной безопасности.

Шла речь также о потенциале Белорусской атомной энергетики.

Ученые сошлись во мнении: АЭС в Островце станет одной из самых безопасных атомных станции в мире.

Александр Ольшевский, профессор, доктор физико-математических наук (Россия):

От атомной энергетики сейчас по большому счету, наверное, отказаться нельзя. Это хорошо понятный источник энергии. Некоторые инциденты, которые случались, существенно подстегнули наше понимание необходимости двойных-тройных-пятерных и так далее степеней защиты и безопасности работы таких установок.