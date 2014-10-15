Белорусские ученые разработали экспресс-тест для выявления наркотических средств в организме человека

Новости Беларуси. Распространители наркотиков придумывают всё больше хитростей, чтобы обмануть правоохранителей. Так, недавно в Мозыре в обороте появились наркотические конфеты. Те же, кто борется с этим злом, тоже времени не теряют. Белорусские учёные разработали экспресс-тест для выявления наркотических средств в организме человека. Такая мини-лаборатория — хороший помощник и таможенникам, и транспортникам, а в будущем ещё и обеспокоенным родителям.

5 экспресс-тестов на разные группы наркотических соединений. С такой мини-лабораторией Максим Капустин давно на «ты». Когда-то участвовал в её разработке, сегодня уже демонстрирует нашей съёмочной группе. Говорит, принцип действия прост. Для теста необходима слюна человека либо, как в нашем эксперименте, вода, в которой как раз-таки и растворилось исследуемое вещество. Всего минута и результат не заставит себя ждать.

В своё время тест разработали по рекомендации ООН. Для исследования в «полевых условиях». В итоге получилось. На сегодняшний день такой экспресс-тест самый чувствительный и самый оперативный, — заверяют учёные. Отсюда и особенности.

Владимир Курченко, ведущий научный сотрудник лаборатории прикладных проблем биохимии Белорусского государственного университета:

Их отличает крайне высокая чувствительность. В связи с этим даже после того, как человек употребил наркотик, спустя какое-то время (может быть и более месяца) в крови у него продолжает циркулировать либо само наркотическое вещество, либо его метаболиты — продукты биотрансформации в организме.

Сегодня экспресс-тесты используются. Например, транспортниками для контроля состояния водителя перед выездом на маршрут. За последнее время эти мини-лаборатории стали и главным инструментом таможенников, а точнее помогают контролировать незаконный оборот наркотиков.

Игорь Шатько, начальник отдела таможни «Минск-2»:

Используются различные химические реакции для определения каждого вида наркотиков. В соответствии с этим визуальным способом можно определить какой вид наркотика.

Франция, Германия, США, Россия. Аналоги подобных тестов есть. Жаль, в Беларуси такие изобретения не внедрены повсеместно. Например, в ГАИ у водителей-нарушителей измерить могут лишь «алкогольный градус», а вот проверить опьянение наркотическое — нет. Отсутствуют приборы. В итоге вместо пары минут процедура занимает в разы больше времени. До 3-4 дней. Экспресс-тесты работу, несомненно, упростили бы.

Александр Ажгирей, старший инспектор ДПС ОГАИ Московского РУВД Минска:

Мы будем меньше времени затрачивать на то, чтобы провести анализы. Задержав водителя, мы тратим время, чтобы освидетельствовать. Также потом мы ждем окончания проверки.

Кстати, в будущем тесты должны помочь даже обеспокоенным родителям. Сейчас вопрос в общедоступности такого приспособления. В аптеках-то экспресс-тест не продаётся. Но, по словам учёных, работа над этим ведётся. Ведь такого рода профилактика уж точно не повредит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.