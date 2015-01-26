Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Республики Беларусь по материаловедению: о значимости белорусской науки

Насколько легко молодому человеку нести на себе такой груз?

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Республики Беларусь по материаловедению, кандидат физико-математических наук:

Я могу сказать за себя. Никакого груза и бремени я на себе не ощущаю. Молодость - это тот недостаток, который со временем проходит.

Когда речь идёт о гениях, о них ходят различные легенды. Когда Вы у себя проявили первые признаки научной активности?

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Республики Беларусь по материаловедению, кандидат физико-математических наук:

Хотелось бы процитировать слова Лауреата Нобелевской премии Жореса Ивановича Алферова, что «учёный должен быть инфицирован вирусом науки с самого детства». С детства людям с определённым складом характера, которые стараются шагнуть за грань уже познанного, расширить горизонты своих знаний, с детства начинают экспериментировать: познавать мир теоретически и экспериментально. Я же на ощупь распознавал этот мир. Изводил килограммы бытовой химии для того, чтобы поставить какой-то эксперимент.

Несмотря на то, что я появился на свет в семье, которая непосредственно была связана с физикой и математикой (в этой области у меня трудились родители, два старших брата получили физическое образование) с самого детства мне больше понравилась химия потому что физика меня не привлекала: много теорий, много формул, мало экспериментов. Но тем не менее свой выбор я всё же сделал в пользу химии. И лишь после сотрудничества со старшим братом, проведения ряда исследований, по его совету поступил в аспирантуру Национальной академии наук Республики Беларусь.

А что для Вас является мотивацией: открытие чего-то нового для науки или же получение Нобелевской премии? Что для Вас является самым главным двигателем?

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Республики Беларусь по материаловедению, кандидат физико-математических наук:

Ни один нобелевский лауреат не ставил перед собой задач, когда он был молодым начинающим ученым. Скорее всего тут - интерес от познания. Ученых очень часто отличает креативный подход. Желание познать непознанное.

Вас заметили. Вы стали лауреатом I премии первого конкурса молодых ученых Алферовского фонда НАН Беларуси. Расскажите, чем Вы поразили жюри?

Алексей Труханов, ведущий научный сотрудник Научно-практического центра НАН Республики Беларусь по материаловедению, кандидат физико-математических наук:

Я сразу оговорюсь, что ничем жюри не поражал. По аналогии с Нобелевской премией, выдвижение на данный конкурс проходило тайно. На каждом этапе выдвижения все происходило очень тайно. Я узнал о своем участии и о том, что стал победителем из средств массовой информации. Мне позвонили, поздравляли. Долго просили дать интервью. Это было исследование в создании многослойных пленочных структур.