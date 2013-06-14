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«Звездный ринг» за 8 июня 2013: Полоцк против Могилева

14 июня 2013 12:09
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«Звездный ринг» уже не первый раз предоставляет свою территорию музыкальный легкоатлетам – начинающим артистам, участникам проекта «Поющие города».

Их кураторы – именитые артисты. Заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская и не менее заслуженный дуэт Леся Кодуш и Слава Нагорный.

Из Могилева приехали Екатерина Мурашко и дуэт «Green Purple». А из Полоцка покорять столицу отправились Наталья Курилович и Александр Путро. Александр, к слову, заменил в дуэте предыдущего участника Виктора Савицкого.

# Белорусская музыка # Музыка # Алёна Ланская # Леся Кодуш # Слава Нагорный

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