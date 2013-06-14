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«Звездный ринг» за 25 мая 2013: Кричев против Орши

14 июня 2013 12:00
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Герои сегодняшнего музыкального состязания – участники проекта «Поющие города». Телеканал СТВ искал их по всем городам Беларуси, и вот они здесь! Новый шанс для начинающих артистов проявить себя – площадка «Звездного ринга».

25 мая на «Звездном ринге» битва городов Орша против Кричева. Оршу представляет трио парней: Дмитрий Северинов, Иван Лобацевич, Алексей Сёмуха. Такой выбор сделала на кастинге проекта «Поющие города» звездный куратор певица Венера.  

А в городе Кричев участников отбирал брутальный Дядя Ваня. У него оказалось больше звездных вакансий. Это четверо участников. Александр Столяров, Ольга Горничар, Татьяна Попасова и Артем Маслов.

# Белорусская музыка # Музыка

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