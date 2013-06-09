Диджей Казимир взорвал интернет, а самые модные клубы мира выстроились в очередь, чтобы заполучить его на концерт

Новости Беларуси. Седина в бороду. Герой следующего сюжета дед Казимир. Хотя дедом его назвать довольно сложно. Знакомый многим минчанам, он всегда любил эпатировать публику, а в 66 решил стать модным диджеем. Его ролик в интернете уже бьет рекорды просмотров. А самые дорогие дискотеки уже мечтают его заполучить.

Кто этот таинственный седовласый диджей, хозяйничающий за пультом? Драйвовый, улётный, кажется, нереальный, и уж точно нереально крутой. Его бороде позавидовал бы сказочный старик Хоттабыч, а прикиду - любой глэм-рокер. Вместо того чтобы вечерами няньчить внуков, он предпочитает задавать ритм их ровесникам на танцполе, в свои 66 выкладываясь за вертушками на все 100%.

Это неформальное выступление — наш эксклюзив. Первый концерт новомодного диджея на следующей неделе в Гомеле.

Дед Казимир только «выстрелил» в Интернете со своим первым треком. Клип активно набирает просмотры, яркого дедушку-диджея в последние дни не обсуждает только ленивый.

Слова из припева «Хочу быть вечно молодым и свободным» - его девиз. О том, что поменял заслуженный отдых на клубный образ жизни, не жалеет.

Казимир, диджей:

Перспектива поездок, общения с другими народами - это и есть для меня настоящий отдых, ребята, когда дедушка адреналином наполняется, и благодаря этому я продлеваю жизнь, живу. И каждому советую, кто может, танцуйте, пусть даже под мой красивый аккомпанемент.

А знаменитости уже поют под его «аккомпанемент». Вокал для дебютного трека записала Полина Гриффис. Клип приехал снимать американский режиссер. В фаны деда Казимира записался и коллега по цеху — диджей Смэш.

Илья Сухомлин, продюсер:

Полина Гриффис согласилась. Ей понравилась песня, аранжировка. Мы записали ее в Америке. Проект необычный, артист — это все-таки дедушка, не топлес-диджей, не обычный диджей. В русском шоу-бизнесе диджеев очень много, но это просто парни, нет личности, нет яркой харизмы, нет образа.

Эпатирует публику Казимирыч не только на сцене. В объектив папарацци, как голливудские звезды, в трениках и полинявшей футболке не попадётся никогда — постоянно в образе.

Казимир, диджей:

Мне не нравится, когда артист или модельер все создают, показывают, а в быту его видишь непричесанным или заплетенным хаотично. Или ту же стилистку-девчину некрасиво одетую. Вот на вас приятно глянуть.

Комплимент от такого стиляги дорого стоит. Десятки ярких образов он создает сам. Неизменная трость, панагия, четки — всё своими руками. Диджей Казимир поистине «полифоническая» натура: был и резчиком по дереву, и художником, и фотографом, и киномехаником и организатором дискотек. Умение экспромтом говорить стихами — наверное, от рождения.

Казимир, диджей:

Нет во мне Ален Делона внешности и росту, нет во мне той красоты разреза глаз. Я умеющий творить руками, думаю я очень часто головой, как все это показать для масс сегодня, старайся переглядеть и носи с собой.

Стоит выйти на улицу вместе с Казимиром, как начинаешь ощущать себя под прицелом фотокамер. Прирастает поклонниками и посвященная яркому деду группа в соцсети, где за ним открыли фотоохоту. Минский «король гламура» готов к поклонению.

Казимир, диджей:

Я не хочу быть не засвеченным. Пускай светится мой светлячок. И пусть берут от меня радушие и восторг.

Самые искренние фанаты — дети. Взяв в кольцо своего новоиспеченного кумира, устраивают импровизированную пресс-конференцию. И еще долго не отпускают, наперебой засыпая вопросами.

Собственные внуки дедом очень гордятся, но публичности избегают. Казимирыч - очень семейный человек, ведь сам детдомовский. С плеером не расстается и может настучать ритм любой мелодии, даже фонтана. Заядлый меломан о диджейской карьере не помышлял, пока в одном из минских кафе не познакомился с продюсером.

Казимир, диджей:

Действительно не думал, но подфартило. Когда дети увидели, они в радости, конечно, себе на телефоны позаписали... Крутой дед стал. Они так мне говорят: ты крутой!

В ближайших планах у диджея Казимира - посмотреть мир: тур в Китай, гастроли по России, записи новых хитов и смена рокерских шипов на образ Супермена. Сам дедушка о плюсах своей внезапно стартовавшей диджейской карьеры говорит в любимой манере — поэтичной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Казимир, диджей:

Я в работе, я в делах. И я оказался нужен не просто так. А из меня делают праздничный букет. Продлятся дни мои, и будет мне немало лет, кураж мой нужен для человечества, как праздничный успех...