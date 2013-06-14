«Звездный ринг» за 1 июня 2013: Лепель против Светлогорска

Герои сегодняшнего музыкального состязания – участники проекта «Поющие города». Телеканал СТВ искал их по всем городам Беларуси и дал им возможность выступить на главной сцене – во Дворце Республики. И после этого он не бросил на произвол судьбы своих любимчиков.

«Звездный ринг» - это шанс для начинающих артистов проявить себя, причем здесь у них больше возможностей.

Лепель представляет Дина Мадатова, и только верные поклонники проекта «Поющие города» узнают в ней Дину Гринь, у которой после проекта поменялось многое, даже фамилия. Дорогу в белорусский шоу-бизнес ей помогает пробивать певица Дария.

В городе Светлогорск участников для проекта «Поющие города» отбирала Ирина Видова и увидела будущую звезду эстрады в Егоре Шаранкове. Именно он и будет защищать Светлогорск на «Звездном ринге».