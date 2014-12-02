«Звездный ринг» за 29 ноября 2014 года: «Бавария» против «Gabriel K.»

«Бавария». В этой группе нет случайных людей. Каждый участник прошел качественную огранку в музыкальных баталиях и изысканно оправлен в самых профессиональных коллективах: «Песняры», «Naka». Именно эти метры отечественной сцены взрастили музыкантов, которые консолидировались в единый творческий организм.

«Gabriel K.». Это термоядерная смесь: грузинские корни, украинская вокальная школа и европейский саунд. Эти музыканты не любят ярлыков и никогда не называют свой бэнд самый лучший, лучший в стране, непревзойденный, невероятный. Они довольствуются скромным эпитетом — уникальный.