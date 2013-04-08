Рома Зверь: Я желаю минчанам и Минску хорошего трезвого ума и трудолюбия

Новости Минска. В Минске «Звери» - частые гости, а потому стараются не только порадовать публику новым звучанием в режиме лайф, но и провести пару дней в городе со своими знакомыми.

Рома Зверь, музыкант

Мы знакомы уже, наверное, лет 9. Нравится, все, как всегда, чисто и спокойно. У нас первый выезд гастрольный был, кстати, город Минск. Группа первый раз выехала на гастроли – для нас это было вообще что-то дикое, фантастика, как в космос полететь. Я сейчас сравниваю, для меня сейчас полететь в космос сродни первым гастролям. Поэтому мы на радостях, конечно, сделали все, что должны были сделать музыканты, и потом очень кривые отправились в Москву. Поэтому я знаю Минск, люблю его, много историй есть хороших смешных, больше смешных. Добрая публика, хорошая, не замороженная. Просто есть замороженная слегка публика, но это на всей России. А в Минске очень добродушные люди, никогда ничего плохого не видел и не слышал.

Творческий тайм-аут в обмен на новый сборник и видео. Уйти в отпуск на год после беспрерывного 10-летнего гастрольного турне для музыкантов – особая прерогатива. Новый материал давно требует выхода в свет, и времени для реализации задумок нужно немало.

Рома Зверь, музыкант:

Коллектив будет в это время записывать песни, я буду снимать видео, писать сценарии, и так далее. За редким исключением фестиваль какой-нибудь, такие штучные концерты.

Новый альбом, куда войдут лучшие хиты группы, станет настоящим подарком не только для поклонников. Все популярные треки будут в совершенно новом формате. Музыканты не стоят на месте. В обновленной версии немало рок-экспериментов.

Рома Зверь, музыкант:

Сейчас мы играем по-другому, и публика уже привыкла к другому звуку. Поэтому хотелось бы людям предоставить пластинку «BEST» уже в другом звуке, а не тупо собрать из разных альбомов треки.

Саморазвитие во всем – залог творческого долголетия, уверены музыканты.

Рома Зверь, музыкант:

Ты же меняешься, и музыка меняется. А если ты не меняешься, то жалко. Будешь динозавром таким ненужным. Это зависит от человека, насколько человек любопытен, насколько ему нравится познавать что-то новое. Это не что-то, рассчитанное технически и продуманное: «Так, мне нужно меняться, потому что мне нужно меняться». Просто это простое, естественным образом, и я этому очень рад.

Пиар на голубых экранах для «Зверей» - прошедший этап творческой жизни. Засветиться в новомодных шоу или заработать на своем имени в рекламе музыкантам совсем неинтересно. Даже выпуск собственной коллекции маек Рома Зверь называет не иначе, как хобби или бизнесом в минус.

Рома Зверь, музыкант:

Мой основной бизнес – это гастрольная деятельность. Деньги, на самом деле, не очень нужны для того, чтобы чувствовать себя хорошо и счастливо. Ты что-то делаешь, потом получаешь отдачу, это самое-самое главное. Для того, чтобы написать песню, деньги не нужны. Сейчас технологии позволяют записывать материал очень-очень высокого достойного качества, в принципе, не выходя из квартиры, используя не очень дорогие железки, программы, приборы.

А вот киноиндустрия для Ромы Зверя – совсем другая история. Развиваться в этой сфере он готов весьма активно, но только с единомышленниками.

Эпатажный режиссер Валерия Гай Германика давно стала союзником и другом артиста. Сотрудничество началось еще с фильма «Все умрут, а я останусь» и молодежного бестселлера «Районы-кварталы». Удивлять совместными проектами они планируют и дальше, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Рома Зверь, музыкант:

Осенью выходит ее новый фильм (Валерии Гай Германики – ред.), «Да и да» называется, я выступал в роли музыкального продюсера. И выступал таким катализатором между Лерой и музыкантами. Мы нашли общий язык.

Хотели бы Вы, чтобы Ваша дочь связала свою жизнь с творчеством, с музыкой?

Рома Зверь, музыкант:

Да я не знаю... Да нет, ни в коем случае. Только не музыка. Нет, на первом месте – только не актриса, а на втором – только не музыка. Музыка – еще как-то можно простить, но не актер. Я не знаю, какой я отец, это нужно у жены спрашивать. Я стараюсь, конечно, быть нормальным отцом. А какой я, я не знаю.

Я желаю минчанам и Минску хорошего трезвого ума и трудолюбия. Будьте терпеливее друг к другу. Спасибо.