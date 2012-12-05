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Финалисты музыкального шоу «Поющие города»!

05 декабря 2012 14:45
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01 Ксения Кубина – Осиповичи

02 Анастасия Куприянцева, Анна Баранкевич, Екатерина Перуновская,
Дмитрий Родак, хореографический ансамбль «Встреча» – Быхов

03 дуэт «Братья славяне» – Вилейка

04 Александра Тихонова, Мария Хлань, Ирина Ключко, Ксения Мухаметова,
балет «ЛОТОС» – Бобруйск

05 Александра Бонда, Никита Мирзоев – Ивацевичи

06 группа «USHUAIA» – Брест

07 Юлия Жидкая – Поставы

08 Игорь Жовнерик, Игорь Уренцев, Татьяна Сукорская, Анастасия
Макареня – Слуцк

09 Стас Гречко, Валерия Козлова, Яна Яковлева, Елизавета Рожкова –
Рогачев

10 Василий Журавлев, Дмитрий Лозбенев, Алена Головань – Гомель

11 Мария Лебедь, Елизавета Войтуль – Барановичи

12 дуэт Маша и Гоша – Пинск

13 Жанна Нарицына, Татьяна Китова – Глубокое

14 Валерия Дасюкевич, Дмитрий Белов, Вероника Савицкая, Сергей Подкас,
Анастасия Клепча – Молодечно

15 Игорь Дударчик, группа «Новый стиль» – Слоним

16 Екатерина Муратова – Берёза

17 Филипп Смелов, Мухамед Каджаров, Вероника Шаманова – Минск

18 Денис Вершенко – Мозырь

19 Александр Столяров, Татьяна Попасова, Ольга Горничар, Артём Маслов –
Кричев

20 Группа «Sun Road-21» и Ромио Лавли – Борисов

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014

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