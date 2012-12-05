Финалисты музыкального шоу «Поющие города»!

01 Ксения Кубина – Осиповичи
02 Анастасия Куприянцева, Анна Баранкевич, Екатерина Перуновская,
Дмитрий Родак, хореографический ансамбль «Встреча» – Быхов
03 дуэт «Братья славяне» – Вилейка
04 Александра Тихонова, Мария Хлань, Ирина Ключко, Ксения Мухаметова,
балет «ЛОТОС» – Бобруйск
05 Александра Бонда, Никита Мирзоев – Ивацевичи
06 группа «USHUAIA» – Брест
07 Юлия Жидкая – Поставы
08 Игорь Жовнерик, Игорь Уренцев, Татьяна Сукорская, Анастасия
Макареня – Слуцк
09 Стас Гречко, Валерия Козлова, Яна Яковлева, Елизавета Рожкова –
Рогачев
10 Василий Журавлев, Дмитрий Лозбенев, Алена Головань – Гомель
11 Мария Лебедь, Елизавета Войтуль – Барановичи
12 дуэт Маша и Гоша – Пинск
13 Жанна Нарицына, Татьяна Китова – Глубокое
14 Валерия Дасюкевич, Дмитрий Белов, Вероника Савицкая, Сергей Подкас,
Анастасия Клепча – Молодечно
15 Игорь Дударчик, группа «Новый стиль» – Слоним
16 Екатерина Муратова – Берёза
17 Филипп Смелов, Мухамед Каджаров, Вероника Шаманова – Минск
18 Денис Вершенко – Мозырь
19 Александр Столяров, Татьяна Попасова, Ольга Горничар, Артём Маслов –
Кричев
20 Группа «Sun Road-21» и Ромио Лавли – Борисов