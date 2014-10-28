«Золотая джазовая скрипка Беларуси» Карен Карапетян на СТВ

Карен, Вас называют «золотой джазовой скрипкой Беларуси». Расскажите, почему именно «джазовой», ведь вы были замечены и в других стилях?

Карен Карапетян, скрипач и композитор:

Я вообще против всех этих званий. Оно не особо важное. Но почему «джазовая»? Первое звание было дано тогда, когда был определенного рода фестиваль, где по мнению слушателя было принято такое решение. Но Бога дал мне возможность менять свои стилевые музыкальные направления, и я действительно работаю в разных стилях, что в принципе и является моей изюминкой.

Откуда появилась идея совместить скрипку с модной современной музыкой?

Карен Карапетян, скрипач и композитор:

В юное я занимался классической музыкой. Мне это нравилось. Но люди всегда ждут и хотят чего-то новенького. Я всегда подозревал, что в скрипке существует очень много граней, которые можно показать людям. И я начал проводить эксперименты. Я очень чувствую музыку и гармонию. Я могу играть под любую музыку.

С чего началась Ваша любовь к скрипке?

Карен Карапетян, скрипач и композитор:

Я считаю, что моя семья музыкальная. Но у каждого своя профессия. Кто-то хороший слушатель, а кто-то действительно работает. Моя мама - педагог по фортепиано. А мой старший брат занимался скрипкой, но в результате того, что его педагог уехал в заграницу, - как-то не сложилось, не получилось. В то время я жил в Грузии. Мама мне рассказывала, что я очень сильно интересовался скрипкой и ходил завороженный. Я постоянно ходил и говорил: «Когда мне мама купит скрипку? Я буду играть на скрипке!». У меня внутри уже складывалось основание для того, чтобы заниматься.

Сравнить судьбу человека и скрипки: когда человека «побьёт жизнь», он становится мудрее, начинает рассуждать, сильнее… Точно также и здесь. Со скрипкой.

Ценятся скрипки взрослые. Известных мастеров , наподобие Страдивари. Неужели современные мастера не могут сделать скрипку с таким уникальным звучанием?

Карен Карапетян, скрипач и композитор:

На мой взгляд все же вопрос: дерево. Если сохранились запасы дерева, которые были сохранены для того, чтобы сделать правильный инструмент, (а это может быть через 100-200 лет). Такого материала по сути уже и нет. Они все были уникальны лишь потому, что было специальное дерево. Может быть, в душе все дело? Сейчас в основном все мануфактурное. Настоящие инструменты - все мастеровые. Мастер вкладывает душу и сердце, что тоже не мало важно.

Говорят, если отдашь другому человеку инструмент, и он перестает звучать. Я, конечно, не верю, в мистику и все эти силы, но как ни странно, да, действительно она потом перестает звучать. Все же есть энергетический позыв. Это как когда художник пишет картину, если он пишет ее от души, то она просто будет расти и радовать.

Расскажите о Ваших ближайших планах? Есть ли у Вас желание создать свой коллектив, если Вы выступаете на различных мероприятиях?

Карен Карапетян, скрипач и композитор:

Достаточно давно хочется этим заниматься, но очень долго я к этому иду. Потому что хочется показать действительно настоящий продукт, причем продукт не обязательно такого плана, который будет продаваться, нет. Я просто хочу в него вложить частичку себя. Я знаю точно, что я всегда могу передать некую «изюминку», знаю, чем «насладить» своего слушателя.