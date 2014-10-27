Победители проекта «Поющие города-2» эстрадная студия «Росы» поддержали участников нового сезона«Поющих городов»

На телеканале СТВ стартовал третий сезон телепроекта «Поющие города». В бой вступает Могилёвская область. Поддержать своих соотечественников пришли победители телепроекта «Поющие города-2» - Кристина Беспалова, Анастасия Фёдорова, Дарья Алыпова, Анна Ком.

Как изменилась ваша жизнь после проекта «Поющие города»?

Кристина Беспалова, победительница проекта «Поющие города-2»:

Звание «заслуженные». Мы к этому очень долго шли. Упорно, старательно. Мы дали свой отчетный концерт, у нас была защита на звание заслуженных, где мы представили получасовую программу для сдачи на звание «заслуженных».

Что в жизни случилось: вы работаете, куда-то поступили, поете в ресторанах?

Кристина Беспалова:

Сейчас я являюсь студенткой Белорусского государственного университета культуры и искусств. Я буду режиссёром эстрады. Не пошла по направлению вокала. Мне больше интересен режиссёрский факультет.

Анастасия Фёдорова, победительница проекта «Поющие города-2»:

Сейчас мы усердно работаем в студии, пишем акапеллы, гастролируем, развиваемся.

Дарья Алыпова, победительница проекта «Поющие города-2»:

Я учусь сейчас в 10 классе. И планы у меня еще только-только строятся. Конечно, я хочу связать свою жизнь с музыкой. Это безумно мне интересно, у меня лежит к этому душа. Но на сегодняшний день я еще точно не уверена по какому пути пойду дальше. Родители говорят мне: «Делай так, как считаешь нужным, слушай своё сердце!».

Анна Ком, победительница проекта «Поющие города-2»:

Я учусь на первом курсе Института журналистики БГУ

Вы планируете максимально долго продержаться в этом коллективе?

Кристина Беспалова, победительница проекта «Поющие города-2»:

Думаю, да. У нас сейчас новая ступенька. Буквально недавно нам предложили контракт, чтобы мы могли гастролировать с Польшей. Мы начинаем свой путь на Европу! Мы уезжаем на неделю - съемки клипа.

В прошлом году вас поддерживали Ольга Плотникова и Геннадий Маркевич. Вы сейчас поддерживаете какие-то контакты?

Эстрадная студия «Росы»:

Да, всегда с ними. На связи. Даже в финале «Поющих городов-3» мы, как гости, выступим с премьерой песни, которую написал для нас Геннадий Маркевич.

Глядя на ваши прошлые выступления, вы гордитесь собой, или же видите недочеты?

Эстрадная студия «Росы»:

Всегда можно увидеть недочеты. Нам нравится смотреть на себя, но недочеты мы находим всегда. Поскольку мы очень требовательны к себе. Мы очень благодарны своему руководителю -Елене Владимировне. Очень ценим ее, любим и благодарны за ее труд.