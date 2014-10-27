Победа вне конкуренции: незрячая Юлия Стефанович из Борисова стала обладательницей спецприза проекта «Поющие города-3»

Новости Беларуси. Незрячая женщина из Борисова Юлия Стефанович стала обладательницей специального приза проекта телеканала СТВ «Поющие города». У девушки непростая история: 3 года назад она у нее обнаружили опухоль головного мозга, а после операции она потеряла зрение. Но даже это не помешало ей выйти на сцену народного проекта и стать настоящей звездой.

У себя в Борисове Юлия уже давно стала настоящей звездой. До славы народной остались всего-то считанные дни, когда финальные концерты самого народного проекта выйдут на телевизионной экран. Как признается девушка, в «Поющие города» ее привела мечта.

Юлия Стефанович, обладательница специального приза телевизионного проекта «Поющие города-3»:

Я лишь хотела показать свой талант, хотела, чтобы жюри заметило, обычные люди заметили, чтобы они оценили меня.

Свою минуту славы девушка не упустила. И это несмотря на нешуточную конкуренцию и на то, что про таких как Юля говорят: «особенные».

Три года назад на девушку как гром среди ясного неба обрушилось страшное известие: медики диагностировали рак. Далее были долгие годы испытаний и борьбы. В итоге болезнь удалось победить, но слишком дорогой ценой – Юля потеряла зрение.

Но сегодня, стоя на сцене, эта сильная духом девушка признается: видеть сцену не обязательно, главное, что душа поет.

Юлия Стефанович, обладательница специального приза телевизионного проекта «Поющие города-3»:

Я пою с детства. И со зрением пела, и без зрения. Не имеет значения, со зрением ты или без. Если ты выходишь не сцену, то ты должен на этой сцене что-то показать.

Валентина Калашник, педагог по вокалу:

У нее положительный заряд энергии, который как-то всех подбадривает. Мы хотели победить, Юля была на грани того, чтобы победить.

Кроме таланта у Юли счастливая семейная история. Муж и двое детей стали той самой поддержкой и в жизни, в этом музыкальном проекте.

Но все же без магического талисмана здесь не обошлось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Стефанович, обладательница специального приза телевизионного проекта «Поющие города-3»:

Просто я очень люблю музыку, а скрипичный ключ – это основа нотного стана. Вот это основа моей жизни.

А еще помогала вера в победу. И пусть заветные 100 миллионов уехали в Витебск, Юлия нисколько не огорчается. Уверена, эти деньги принесут счастье его обладательнице. И добавляет: если эта сумма оказались у нее в руках, большую часть она отдала бы на благотворительность. Ведь свой шанс она уже получила.

Юлия Стефанович, обладательница специального приза телевизионного проекта «Поющие города-3»:

10 млн я бы пожертвовала больным онкологией детям, 10 млн пожертвовала бы людям, находящимся к хосписе. Наше будущее, как говорится, в наших детях, а детям надо помогать.