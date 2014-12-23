Александр Рыбак: Рождество я буду отмечать в Беларуси!

В Беларуси Вы будете отмечать Рождество впервые?

Александр Рыбак, певец:

Да. Не могу сказать, что я скучаю по Норвегии. Здесь мне тоже хорошо. Просто это традиция: 24 декабря я всегда встречаю с родителями в Норвегии. Можно сказать, что это не Рождество, это Christmas, потому что Рождество у православных – 7 января. Когда мы переехали в Норвегию, мама и папа очень хорошо поступил: они увидели, что все другие норвежские дети играют в игры, дарят подарки 24 декабря…

Есть ли воспоминания о том, как Вы отмечали детский Новый год?

Александр Рыбак, певец:

Я помню, что у нас всегда были пышные, яркие и цветные ёлки. Чувствуется, что в Норвегии ёлки больше для взрослых – сильные, в один цвет, а здесь – для детей. В Беларуси подарки дарят на Новый год. А когда мне было 7-8 лет, я выяснил, что 24 декабря тоже дарят подарки, я попросил родителей, чтобы у нас была тоже эта традиция. Потом уже я возмутился: «А почему тогда мы 7 января не дарим друг другу подарки?»

Какой был самый яркий новогодний либо рождественский подарок?

Александр Рыбак, певец:

Больше всего помню футбольные карточки. Мама и папа всегда очень умно меня воспитывали, никогда не баловали. И на Рождество я наконец-то получал то, что другие дети получали каждый день. Им это уже надоело, а мне это, наоборот, было очень интересно. Я помню, что я всегда дарил папе его вещи: то, что он терял. В декабре каждый день он что-то новое терял, а 24 декабря я все это собирал и ему вручал…

В кого верил Александр Рыбак: в Санта-Клауса или в Деда Мороза?

Александр Рыбак, певец:

Конечно, я верил в Деда Мороза! И, в общем-то, по-прежнему, верю. Особенно я очень удивился и обрадовался, когда мы переехали в Норвегию, Дед Мороз по-прежнему приезжал в Норвегию только для того, чтобы просто подарить мне подарки 31 декабря. Никому другому он не дарил. Я звонил своим приятелям и спрашивал: «А вам тоже дали подарки? Нет, не дали? Ну, это потому что я – белорус!»

Вы с детства знали, что будете музыкантом?

Александр Рыбак, певец:

У меня был талант в футболе. Я очень хорошо играл в футбол, когда мне было 10 лет. У меня по-прежнему хороший футбольный инстинкт, но всегда, когда мне кидают мяч, я почему-то начинаю смеяться.

В прошлом году на проекте «Поющие грода-2» Вы продюсировали группу.

Александр Рыбак, певец:

Я выбрал их даже не потому, как они пели. Мне просто понравились эти участники, чисто как люди. Два года я мечтал написать белорусскую песню. Не обязательно на белорусском, но с белорусской традицией. И наконец-то я реализовал такой проект. Провел кастинг и написал песню про акцент. Акцент – это не только то, что мы разговариваем, но это также наши корни. И он навсегда останется. Девушки поют о том, что «я тебя всегда буду любить, но, если ты выбираешь меня, то мой акцент тоже всегда со мной»...

Вашу песню поддержал Филипп Киркоров.

Александр Рыбак, певец:

Да, очень приятно, что сам король поп-музыки поддержал нас. В твиттере он часто пишет слова поддержки со всеми хэштэгами, и это приятно. Также увидел, что победительница «Евровидения» Мария Шерифович тоже нас поддерживает. И это тоже для нас очень важно. Во-первых, Киркоров, который успешный продюсер, а во-вторых, Мария. Это последний победитель «Евровидения», который исполнил песню на своём языке. Поэтому я рад, что мы написали пеню, где мы не подделываемся под другие национальности, а хотим показать именно белорусские корни.