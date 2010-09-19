Проект «У нескладовае»: Чтобы белорусы слушали свою музыку, она должна быть востребована за рубежом

Концерт проекта «У нескладовае» на «Звездном ринге» СТВ.

Проект «У нескладовае» был образован в 2010 году с целью популяризации белорусской музыки в России. Его идеологи: бывший гитарист группы «J:Морс» Роман Орлов и бывший гитарист группы «Поскриптум» Вадим Марголин, проживающий сейчас в Москве. На сегодняшний день состав группы плавающий. Среди участников встречаются такие известные музыканты, как Александр Помидоров, Олег Хоменко, Евгений Чалышев, Виктор Руденко, Анна Хитрик и др. Выпуск дебютного альбома планируется на конец 2010 года.

Дмитрий Врангель:

На кого рассчитана ваша музыка? Вы считаете, что это модная музыка?

Проект «У нескладовае»:

Эта музыка рассчитана на людей, которые помнят свои культурные традиции и готовы смотреть вперед в будущее. Конечно, это модная музыка.

Зритель из зала:

Ваш проект можно назвать первой белорусской супергруппой, в которой собраны все известные музыканты. Помните басню Крылова: «А вы друзья, как ни садитесь...», знаете продолжение? Это про вас?

Проект «У нескладовае»:

Нет это не про нас, мы ведь не в басне живем, мы живем в сказке, но схожести можно найти.

Нина Богданова:

Самодостаточным личностям, артистам, у которых имеется свой собственный стиль, свое собственное музыкальное мнение, бывает тяжело работать в одном коллективе. Не бывает ли у вас конфликтов?

Проект «У нескладовае»:

У нас не бывает конфликтов, мы вообще очень редко видимся. Каждый музыкант прекрасно развит в своем стиле, и каждому хочется экспериментировать, а наш проект — это один большой эксперимент. Современная музыка развивается на стыке различных форматов.

Зритель из зала:

Это правда, что основным финансистом вашего проекта является московская компания, в которой работает ваш гитарист?

Проект «У нескладовае»:

Это неправда, мы полностью финансируемся из частных источников.

Зритель из зала:

Ребята, косить под группу «U2» у вас получается плохо. Кто еще из западных музыкантов стоит в ваших планах, под которых вы собираетесь работать?

Проект «У нескладовае»:

У нас очень узкие возможности, мы мало того, что не талантливы, так еще и не в состоянии копировать группу «U2». Но мы стараемся, мы будем учиться и репетировать.

Зритель из зала:

Почему вы так называетесь? Это способ отличиться?

Проект «У нескладовае»:

К сожалению, белорусы мало интересуются своей культурой. Впервые песня «У нескладовае» была исполнена на московском концерте совместно с группой «ДетиДетей» 2 февраля 2010 года. «У нескладовае» - это то, что отличает нас, ты это понимаешь тогда, когда приезжаешь в Москву. Я считаю, что в белорусской музыке успехи были бы больше, например, как у группы «Океан Ельзи», если бы мы использовали в своем творчестве белорусский язык.

Зритель из зала:

Не считаете ли вы, что, для того чтобы белорусы слушали свою музыку, она должна быть востребована за рубежом?

Проект «У нескладовае»:

Мы не считаем, мы, к сожалению, это видим на примере многих коллективов.

Зритель из зала:

Какой будет следующий проект, когда закончатся деньги этого проекта?

Проект «У нескладовае»:

Такое ощущение, что все вопросы крутятся вокруг каких-то финансовых вложений в группу. И некоторые люди пытаются понять, откуда у нас деньги. Деньги есть. Мы же не спрашиваем откуда у вас деньги на туалетную бумагу. Это приблизительно такой же вопрос.

Нина Богданова:

Друзья, по сути на все вопросы вы отвечали с недовольством. Вам не нравилось их содержание. На какой вопрос вы бы ответили с удовольствием?

Проект «У нескладовае»:

Может кто-нибудь спросит, не нужна ли нам помощь?

Нина Богданова:

Нужна ли вам помощь? Моральная или материальная?

Проект «У нескладовае»:

Нам нужна любая помощь: и моральная, и материальная. Мы считаем, самое лучшее, что вы можете сделать, это не перечислить деньги на благотворительный счет, а купить наш компакт-диск.

Зритель из зала:

Есть ли страна, где бы вы с честью мечтали представить белорусскую рок-группу?

Проект «У нескладовае»:

Мечты должны хотя бы немного совпадать с реальностью, мне кажется, что то, что мы решили завоевать какую-то определенную часть аудитории Российской Федерации — это наиболее реальная задача.

Зритель из зала:

Говорят, на съемках первого и так и не законченного клипа вы больше пили и балдели, чем занимались творчеством? Это так?

Проект «У нескладовае»:

Пили только воду, потому что в Москве стояла невыносимая жара, но мы героически досняли все материалы, и сейчас клип находится в завершающей стадии. Мы работали в рекордные сроки. Это заняло у нас две недели. Через пару недель он появится в интернете и на телеканалах.