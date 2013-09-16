За звание самого поющего города будут бороться семь городов Брестчины

Телеканал СТВ, объявивший о кастингах музыкального телепроекта «Поющие города-2», дарит молодым талантливым исполнителям и танцорам шанс пробиться на телеэкран и поучиться у известных белорусских исполнителей.

Напомним, в первом проекте самым поющим городом из 42 стали Поставы (Витебская область), однако все исполнители, вышедшие в финал, получили бесценные уроки мастеров сцены. Теперь тем, кто действительно талантлив, СТВ дает второй шанс. В состав жюри войдут белорусские «звезды» эстрады. Каждому городу достанется свой куратор, который будет отбирать себе подопечных и готовить их к полуфиналам и финалу. В отборе можно принять участие с 16 лет. Первые кастинги прошли на прошлой неделе в Гродненской области, а Брестчина будет замыкать отборочный этап, так что у наших юных талантов еще есть время придумать, чем удивить жюри. Так, 7-го октября кастинги пройдут в Микашевичах и Пинске, 8-го – в Ивацевичах и Барановичах, 9-го – в Березе и Кобрине, а 10 октября – в Бресте.

http://www.zarya.by/event/message/view/11597