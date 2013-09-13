В воскресенье в Борисове пройдет кастинг проекта «Поющие города»

В 42-х городах Беларуси проводится отбор конкурсантов для проекта Столичного телевидения «Поющие города». В ближайшее воскресенье, 15 сентября, кастинг состоится в Борисове в городском Дворце культуры имени М.Горького (проспект Революции, 49).



Белорусские «звезды» белорусского «шоу-бизнеса» будут отбирать участников, вокалистов и танцоров, из числа профессионалов и любителей. Обязательное требование: возраст более 16 лет.



Отобранные в Борисове артисты примут участие в съемках полуфиналов проекта. Затем 20 победителей примут участие в финале. Его победитель будет определен по результатам зрительского телефонного и СМС-голосования и станет участником ежегодной Национальной музыкальной премии, проводимой Министерством культуры Республики Беларусь и телеканала СТВ, сообщает сайт Борисовского исполкома.



Если вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг, который начнётся в 17.00.

http://ex-press.by/article.php?id=72329