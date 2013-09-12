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СТВ ищет таланты! Продолжается кастинг второго сезона проекта «Поющие города»

12 сентября 2013 19:51
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Новости Беларуси. СТВ вновь ищет таланты. Продолжается кастинг второго сезона проекта телеканала СТВ «Поющие города».

Уже сотни жителей разных городов Беларуси продемонстрировали своё вокальное мастерство. 12 сентября съёмочная группа проекта побывала в Гродно. Здесь отбор в полуфинал проводил лидер группы «Цвет Алоэ» Сергей Лапковский.

В отличие от прошлого сезона, когда под патронажем Сергея выступал один солист, в этом году в Гродно планируют отобрать целую группу вокалистов. Желающих попробовать свои силы хоть отбавляй, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лапковский, лидер группы «Цвет Алоэ»:
Я думаю, что в этот раз мы подготовим более такое развлекательное шоу, нежели просто обычное исполнение.

Виктория Анисимова, участница кастинга:
Настроение отличное, несмотря на дождь. Внутри просто всё горит. Конечно, как и все, я волнуюсь, очень жду своего выступления.

Диана Дударь, участница кастинга:
Все очень рады, что попали сюда. Драйв, переполняют эмоции, конечно же. Ну, есть небольшое волнение, это у всех, по-моему. А цель, ну, свои силы проверить.

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014 # Сергей Лапковский

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