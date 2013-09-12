ГРАФИК КАСТИНГОВ ПРОЕКТА "ПОЮЩИЕ ГОРОДА. ВТОРОЙ СЕЗОН"

Телеканал СТВ представляет музыкальный проект «Поющие города». 42 лучших артиста Беларуси едут в 42 города, чтобы выбрать истинно талантливых! Если Вам уже есть 16! Если Вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий! Танцоры и танцевальные коллективы будут рассматриваться в качестве художественного дополнения к вокальным номерам.

Подробности о месте и времени проведения кастинга, других условиях - по телефону в Минске: 8-017-268-49-41

КАСТИНГ В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ В 14.00 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

В МОЛОДЕЖНОМ ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ (ул. Московская, 18а).