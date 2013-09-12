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ГРАФИК КАСТИНГОВ ПРОЕКТА "ПОЮЩИЕ ГОРОДА. ВТОРОЙ СЕЗОН"

12 сентября 2013 15:30
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Телеканал СТВ представляет музыкальный проект «Поющие города». 42 лучших артиста Беларуси едут в  42  города, чтобы выбрать истинно талантливых! Если Вам уже есть 16! Если Вы умеете петь или танцевать, приходите на кастинг и докажите, что Ваш город самый поющий!   Танцоры и танцевальные коллективы будут рассматриваться  в качестве художественного дополнения к вокальным номерам.

Подробности о месте и времени проведения кастинга, других условиях  - по телефону в Минске: 8-017-268-49-41

 

 

КАСТИНГ В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ В 14.00 11 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
В МОЛОДЕЖНОМ ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ (ул. Московская, 18а).

 

 

# Музыка # Народный проект «Поющие города. Третий сезон» - 2014

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