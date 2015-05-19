Юзари и Маймуна выступят в первом полуфинале 19 мая, начало в 22.00

Новости Австрии. Вена превратилась в музыкальную столицу Старого света. Улицы обычно спокойного города наводнили десятки тысяч меломанов, готовых уже сегодня вечером проголосовать за своих кумиров. Участники первого полуфинала выйдут на сцену уже в 10 вечера по минскому времени.

«Возводя мосты» – таков официальный девиз нынешнего песенного форума. Видимо, таким образом организаторы надеются преодолеть географические и культурные барьеры. Что, впрочем, уже неплохо получается у съемочной группы программы Новости «24 часа» на СТВ, «упорно работающей» в эти дни в австрийской столице.

Яна Шипко, СТВ:

Вена – классическая музыкальная столица Старого света. Как известно здесь творили Моцарт и Шуберт. Вполне символично, что сейчас она принимает главный песенный форум Европы. Сегодня здесь звучат современные музыкальные ритмы. До открытия «Евровидения» остается буквально пару часов. Сейчас на главной городской площади у ратуши, где расположилась фан-зона, собираются фанаты, чтобы посмотреть шоу с установленных там больших экранов. Давайте отправимся посмотреть, чем живет Евродеревня!

Хозяева песенного форума, под стать названию фанатской зоны – «Евродеревня», своих участников поддерживают сельским колоритом. Пока ребята в национальных костюмах давали нам мастер-класс игры на старинной гармони, наша съемочная группа привлекла внимание главного австрийского телеканала и на время оказалась в роли интервьюируемых. Кстати, представители этой телекомпании, а в этом году именно она транслирует конкурс, к Беларуси уже успели присмотреться.

Отто Штаугель, корреспондент телеканала ORF (Австрия):

У ваших музыкантов есть свой уникальный стиль как в музыке, так и в образах. Опираясь на свой опыт, могу сказать, что у них есть все шансы на победу.

Да и главный босс «Евровидения» – супервайзер конкурса – пообщавшись с нами за кулисами, дал высокую оценку белорусской команде.

Йон Ола Санд, исполнительный супервайзер международного песенного конкурса «Евровидение-2015»:

Достойный дуэт представляет Беларусь в этом году. Мне нравится скрипка. И сама песня хороша. Они должны отлично проявить себя на выступлении. Что касается голосования, оно будет абсолютно прозрачным – это наша позиция. Мы стараемся держать планку конкурса.

Тем временем напряжение среди конкурсантов нарастает. Представитель Бельгии даже признался, что боится слушать конкурентов.

Лоик Нотте, представитель Бельгии на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015»:

Я решил для себя не слушать песни других конкурсантов, чтобы не волноваться и сфокусироваться на собственном выступлении.

Чем ближе к решающему выступлению, тем больше ограничивают общение с прессой конкурсанты. Полина Гагарина, например, после вчерашней репетиции буквально убегала от прессы.

Настраиваются на победу и Юзари и Маймуна. Благо накануне в Вене успели зарядиться позитивом.

Uzari, представитель Беларуси на международном песенном конкурсе «Евровидение-2015»:

Парк здесь очень здоровский, советую вам сходить туда. Там есть аттракционы, на которых ты даже не представляешь, что тебя ждет. И это прекрасно.

Впрочем покататься наш дуэт успел не только на каруселях, но и на таком необычном такси. В Вене к «Евровидению» появилось полторы сотни такси с символикой конкурса. Таких – работающих только на электричестве – всего 6 машин.

Отто Эбнер, водитель такси:

Это эксклюзивное авто. Полностью электрический двигатель. Я могу ехать 6 часов подряд, а на полную зарядку необходим всего час. Возил я белорусскую команду. Очень милый коллектив. Надеюсь, пройдут в финал.

Горячо обсуждают здесь еще одну новинку – светофор для однополых пар. Налогоплательщики уже посетовали, на что власти тратят их деньги. А в целом город буквально расцвел. В зеленых зонах даже появились таблички – 12 баллов венским паркам.

Жительница Вены:

Для нас это веселый спектакль. В городе проходит большое количество различных конкурсов, а сейчас я рада возможности услышать много качественной зарубежной музыки.

Это – кадры с сегодняшней репетиции полуфинала. Интересный пролог подготовили организаторы – за минуту они вспомнят всех победителей за 60 лет конкурса. Откроет шоу австрийская дива Кончита Вурст.

Яна Шипко, СТВ:

Девиз 60-го «Евровидения» – «Возводя мосты». Здесь, тем временем, сконцентрирован мощнейший информационный поток. Сотни наших коллег отсюда отправляют новости о конкурсе во все уголки мира. Чем ближе к полуфиналу, тем больше здесь прессы собирается, так что аншлаг сегодня не только в зале, но и в международном пресс-центре. До полуфинала остается чуть больше часа. Беларусь выступит под номером 11. Будем болеть за наших ребят, и надеемся, что увидим их еще и в субботу 23 мая финале.