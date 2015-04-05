Яннис Караяннис – представитель Кипра на Евровидении-2015

21-летний Яннис Караяннис - певец, автор песен и музыкант из Лимассола, Кипр. Когда Яннис был ребенком, ему нравилось слушать Эминема и Linkin Park, и даже Metallica, но его интерес к пению возрос, когда он начал слушать более мелодичные песни. Впервые певец появился на телевидении в возрасте 13 лет, тогда он принял участие в кипрском национальном отборе на Детское Евровидение.

"У онлайн игры World of Warcraft – 10 миллионов пользователей и моя команда была на 58-м месте в мире. Впечатляет, правда? Для достижения этого потрясающего результата я не спал шесть дней! А потом никто не мог разбудить меня в течение недели"

Яннис – настоящий геймер, и если ему удается найти перерыв в его напряженном графике, то вы можете найти его в местном интернет-кафе. И надо отметить: он очень неплохой геймер.

"One Thing I should have done" – песня о сожалении, но у нее есть небольшая особенность, ее суть проясняется только в самом конце. Песня говорит о том, что в отношениях никогда не стоит смотреть в прошлое с сожалением и необходимо всегда быть искренним. Песня пленит своей простотой – ее может исполнить любой при помощи лишь голоса и гитары"

Песню "One Thing That I Should Have Done" (То, что я должен был сделать) написал Майк Коннарис, композитор проживающий в Лондоне, который сам предложил Яннису свое сотрудничество. Вот что говорит Яннис об этой композиции:

Что вам нужно знать об исполнителе Яннисе Караяннисе:

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Да. Я делаю вокальную разминку на своем мобильном телефоне, а затем проверяю с собой ли у меня в кармане счастливая зажигалка.

Почему Евровидение важно для вас?

Для меня лично, это лучший песенный конкурс во всем мире, и всегда будет таковым, и я так рад быть частью этого в этом году. Но это также важно для меня, потому что я представляю свою страну. Ничто не доставило бы мне больше удовольствия, чем увидеть, Евровидение будет на Кипре в следующем году!

Интересные факты:

1. Исполнитель – заядлый игрок в онлайн-игры. Может провести несколько суток играя.

2. Яннис дважды принимал участие в национальном отборе на Детское Евровидение – в 2007 и 2008 годах.

3. Поступил в университет Беркли, где будет изучать сценическое мастрерство.

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Статья подготовлена по материалам eurovision.tv, esckaz.com

Фото: eurovision.tv, esckaz.com