Амбер – представительница Мальты на Евровидении-2015

Амбер всего 23 года, но она уже ветеран Евровидения. Она участвовала в национальном отборе на Мальте пять раз, и, наконец, выиграла в 2015 году. На самом деле певица уже выступала в финале Евровидения в Баку в 2012 году как бэк-вокалиста представителя Мальты Курта Каллея.

Амбер занималась дзюдо будучи подростком, но травма вынудила ее оставить это занятие. С тех пор девушка отдает всю свою энергию музыке, добиваясь успеха в местных талант-шоу.

"Warrior" несет в себе простой, но вдохновляющий посыл, с которым связать себя может каждый слушатель. На протяжении нашей жизни каждый из нас страдал от какого-либо вида боли, физической или эмоциональной, вызванной болезнью или разбитым любовью сердцем. Песня обращена ко всем, кто сталкивается с препятствиями, которые сложно преодолеть. Ее цель – помочь набраться храбрости для преодоления этих барьеров, дать людям дополнительную мотивацию для борьбы со своими переживаниями и страхами"

Песня "Warrior" была написана специально для Амбер и позволяет ей продемонстрировать свои вокальные данные. Песня о преодолении трудностей, находя силы внутри себя. Исполнительница надеется, что люди найдут композицию вдохновляющей. Ее собственные герои, которые вдохновляют, – Этта Джеймс, Бейонсе и Рэй Чарльз.

Амбер занимается волонтерской работой. Девушка провела три недели работы в благотворительной организации в Танзании в 2013 году и планирует вернуться этим летом. Она также помогала маленьким нуждающимся детям в городе Реджо-ди-Калабрия в Италии.

Амебр зависима от социальных сетей, в частности от Facebook, и надеется познакомиться онлайн с другими конкурсантами раньше, чем встретиться с ними лично. Девушка обожает шоколад и с нетерпением ждет возможности попробовать австрийские конфеты и выпить горячий шоколад в кофейне в Вене.

Что вам нужно знать об исполнительнице Амбер:

Опишите вашу композицию.

Песня "Warrior" очень сентиментальная, но при этом также мотивационная и позитивная. Она дает мужество и решимость для преодоления препятствий. Также интересен контраст между классической и современной музыкой.

Назовите три самых впечатляющих факта о себе.

Я люблю приключения, полна энергии и самая обычная!

Есть ли у вас счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Я читаю молитву.

Почему Евровидение важно для вас?

Евровидение – отличная платформа для всех исполнителей. Это невероятная возможность выступить перед миллионами людей по всей Европе и по всему миру. Я хотела бы отправиться в турне со своим собственным альбом. Кто знает, может Евровидение поспособствует этому.

Интересные факты:

1. Амбер имеет зеленый пояс по дзюдо.

2. Исполнительница часто занимается волонтерской работой.

3. Девушка проводит много времени в социальных сетях.

Исполнительница в Facebook

Статья подготовлена по материалам сайта eurovision.tv. esckaz.com

Фото: eurovision.tv. esckaz.com, facebook.com