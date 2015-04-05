В Дубровно в подарок ветеранам решили возродить популярный некогда собственный духовой оркестр

Новости Беларуси. В подарок ветеранам. В Дубровно решили возродить популярный некогда собственный духовой оркестр. Собирают его из числа любителей.
Чтобы создать такой коллектив, руководство региона выделило средства на закупку инструментов. А организаторы продолжают искать музыкантов-любителей по всей округе.
Главное – сыграться к 9 Мая. Возрождение духового оркестра станет своеобразным подарком ко Дню празднования Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Геннадий Пугачев, организатор духового оркестра:
Руководство нашего района приняло правильное решение сделать подарок ветеранам войны и возродить духовой оркестр, тем более в преддверии такого большого праздника, как 70 лет со дня Великой Победы.
Евгений Соколов:
Хорошо, что люди собираются, не забывают о духовой музыке. Тем более в таких маленьких городах, я думаю, это очень важно.