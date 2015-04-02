Бояна Стаменов – представительница Сербии на Евровидении-2015

Она желает всем поклонникам Евровидения никогда не отказываться от того, что они любят, поскольку в конце-концов остается только одна любовь.

Ей нравится путешествовать, и она мечтает побывать во Франции из-за ее искусства и кухни. В Ирландии из-за ее природы и пива. В Америке из-за всего интересного: блюза, ковбоев, байкеров, Чикаго, мюзиклов, Лас-Вегаса...

Исполнительница родилась в 1986 году и начала петь с семи лет. Она училась в средней музыкальной школе по трем классам: гитара, лютня и пение. Начала петь, потому что только игры на музыкальных инструментах ей стало не хватать.

Она шутит о себе: "Я знаю, как вязать и готовить ... Но, посмотрите, мой голос взорвет ум".

Бояна Стаменов выиграла финал сербского национального отбора, обойдя двух других кандидатов, публика просто влюбилась в ее сильный голос и прекрасный сценический номер.

Бояна не любит одиночество, поэтому старается проводить как можно больше времени (насколько это возможно) с ее возлюбленным. Если же Бояна одна, то она может вязать крючком, а также очень любит готовить.

Ее послание для поклонников Евровидения заключается в том, чтобы никогда не сдаваться и бороться за то, что они любят и кого они любят.

"Ceo svet je moj" (Весь мир – мой) – песня о любви, ведь все песни в конце-концов о любви. Для меня это особая песня, и не только потому что она была написана специально для мня, просто в ней я живу, в ней я такая какая, какая я есть на самом деле. Она говорит о том, как это, пускать кого-то в свое сердце, и о том, как человек, который может дотронуться до него придает тебе супер силы: ты хочешь летать, петь, дышать, раскрываешься. Я пою ее от самого сердца!"

Англоязычная версия песни, которая и прозвучит в Вене, носит название "Beauty Never Lies", ее текст написал американский автор Чарли Мэйсон, который также является соавтором прошлогодней песни-победительницы "Rise Like A Phoenix" (в исполнении Кончиты Вурст). Это будет первый случай в истории, когда Сербия представит на Евровидении песню не на национальном языке. Также планируется записать испанскую, французскую и некоторые другие версии.

Что вам следует знать о Бояна Стаменов:

Три наиболее интересные характеристики о вашей композиции?

Мощная, с сильным посылом, а также представляет собой вокальное испытание.

Три наиболее впечатляющих фактов о вас?

Я эмоциональна, настойчива, уникальна.

Есть ли у вас свой счастливый ритуал перед выходом на сцену?

Да, но я буду держать это в секрете, чтобы не разрушить чары.

Почему Евровидение важно для вас?

Возможность, чтобы меня услышал и увидел мир. Мои детские мечты сбылись.

Интересные факты:

1. Стала финалисткой шоу "Ja imam talenat" (аналог "Минута славы") в Сербии.

2. Много переезжала (Сербия, Черногория, Хорватия, Босния, Австрия, Румыния).

3. Любит вязать, вышивать, а также прекрасно готовит.

4. Певица посвятила песню своему двухлетнему племяннику.

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Статья подготовлена по материалам eurovision.tv, esckaz.com, facebook.com

Фото: eurovision.tv