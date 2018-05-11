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XIII Международный форум молодежных и студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ»: какая программа мероприятия?

11 мая 2018 09:35
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Вчера в Минске состоялось торжественное открытие XIII Международного форума молодежных и студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ». А сегодня уже начнется конкурсная программа. 

XIII Международный форум молодежных и студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ»: какая программа мероприятия?-1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель молодежного хора «Бревис» учащихся музыкальной школы им. Н. Римского-Корсакова для взрослых (Санкт-Петербург, Россия) – Сергей Николаев, руководитель мужского хора автотракторного факультета ЮУрГУ (Челябинск, Россия), заслуженный работник культуры РФ – Нонна Стрельцова и руководитель народной хоровой капеллы Белорусского государственного университета и арт-директор Международного форума студенческих и молодежных хоров «Папараць-кветка», член экспертного совета – Ольга Миненкова.  

XIII Международный форум молодежных и студенческих хоров «Папараць-кветка БДУ»: какая программа мероприятия?-4

Какая программа мероприятия? Кто участвует? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Музыка # Музыка # Фотофакт

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