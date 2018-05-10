11 золотых наград получили юные артисты на фестивале «Talent show». Как выбирали победителей?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель Академии мюзикла «Ревю» – Наталья Романова, а также её воспитанники, актеры мюзикла – Александра Леднёва и Сергей Резник.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель Академии мюзикла «Ревю» – Наталья Романова, а также её воспитанники, актеры мюзикла – Александра Леднёва и Сергей Резник.
По каким критериям оценивают участников на фестивале «Talent show»? Какие награды получили белорусские таланты на фестивале? Какие планы на будущее у Академии мюзикла «Ревю»?
Подробности – в видеоматериале.