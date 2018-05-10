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11 золотых наград получили юные артисты на фестивале «Talent show». Как выбирали победителей?

10 мая 2018 09:09
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель Академии мюзикла «Ревю» – Наталья Романова, а также её воспитанники, актеры мюзикла – Александра Леднёва и Сергей Резник

11 золотых наград получили юные артисты на фестивале «Talent show». Как выбирали победителей?-1

По каким критериям оценивают участников на фестивале «Talent show»? Какие награды получили белорусские таланты на фестивале? Какие планы на будущее у Академии мюзикла «Ревю»? 

Подробности – в видеоматериале. 

# Музыка # Музыка # Александра Леднева # Сергей Резник # Фотофакт

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