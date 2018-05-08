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«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет

08 мая 2018 07:51
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Девятого мая Беларусь будет отмечать День Великой Победы. Ни один такой праздник не обходится без песен военных лет. Солдаты пели их и в бою, и на привале, ведь музыка давала силы и вселяла уверенность в победе. Эти песни живы и любимы и среди нас, их знают люди разных возрастов.

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет-1

Своеобразным гимном Великой Отечественной войны стала песня «Священная война». Мелодия звучала по радио каждый день. Вдохновляла и поднимала дух бойцов Красной Армии.

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет-4

Заветные страницы истории военных лет занимает любовь. Прощания и разлуки, ожидания и встречи – все это нашло отклик в лирической музыке того времени. Веселые и одновременно грустные мотивы рассказывают нам о крепкой солдатской дружбе, о любимой, о мечтах и надеждах. И каждое слово оставляет светлый след в душе фронтовика. Примером такой песни является «Темная ночь».

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет-7

А вот «Катюшу» в армии знал каждый боец. Бессмертная мелодия имела для каждого свой символ. Для одних Катюша была подругой, кто-то считал ее медсестрой, а кто-то – партизанкой с автоматом. На премьере песню исполняли на бис трижды. И уже потом именем Катюша народ окрестил ракетные минометы, которые наводили страх на врага.

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет-10

Седьмого ноября 1944 года из всех приемников Советского Союза звучала мелодия про «Смуглянку». Это сейчас ни один праздник Победы не обходится без этой песни. Но, прежде чем стать хитом, она прошла долгий и тернистый пусть. И лишь благодаря фильму «В бой идут одни старики» стала популярной. Кстати, в этом фильме режиссёр Леонид Быков лично исполнил «Смуглянку». 

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет-13

Но самым главным музыкальным символом Великой Отечественной войны остается песня «День Победы», написанная на стихи Владимира Харитонова. Впервые граждане Советского Союза услышали её из уст Льва Лещенко в 1975 году. Тогда он пел ее на бис. И по сей день она звучит в исполнении оркестров разных стран мира. 

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет-16

Песни военных лет любимы людьми нашего поколения и до сих пор волнуют ветеранов. С первых дней войны и до победного салюта песня шла рядом. Поддерживала настрой, вселяла надежду и помогала верить в лучшее. Слушая песни, мы будто возвращаемся в прошлое и переживаем чувства солдат, которые неслись в бой. Ощущаем слезы матерей и жен, которые ждали их возвращения. И, конечно же, разделяем радость всех жителей Советского Союза девятого мая 1945 года. 

«Катюша», «Смуглянка», «День Победы»: истории самых известных песен военных лет-19

# Беларусь помнит # Музыка # Фотофакт # Музыка

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