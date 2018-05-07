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Первые участники «Евровидения» от Беларуси. Чем сегодня живут Александра и Константин?

07 мая 2018 10:17
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Завтра в Лиссабоне состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018», на котором выступит представитель нашей страны Никита Алексеев.

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Белорусская страничка в истории «Евровидения» началась в 2004 году с песни «My Galileo», которую исполнял дуэт «Александра и Константин». С тех пор прошло 14 лет. И у нас есть отличная возможность узнать, чем живут сегодня  пионеры Евровидения, что думают по поводу «Евровидения» сегодняшнего. 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – дуэт «Александра и Константин» – Александра Кирсанова и Константин Драпезо и их воспитанница, лауреат III степени Международного конкурса «Eurostar» (Мальта) – Анастасия Кравченко

Чем сейчас занят ваш творческий дуэт?

Александра Кирсанова, солистка дуэта «Александра и Константин»:
На днях мы вернулись из Мальты, ездили на Международный конкурс молодых исполнителей, и мы возили свою воспитанницу на этот конкурс. Анастасия стала Лауреатом третьей премии. Конкурс был довольно интересный, потому что участники были из 17 стран мира. Такая творческая тусовка всегда дает стимул к движению вперед, сравнить себя с кем-то, посмотреть и проверить свои силы. Анастасия очень хорошо себя показала и получила, кроме основного приза, специальные призы на различные международные фестивали. 

Первые участники «Евровидения» от Беларуси. Чем сегодня живут Александра и Константин? -1

Какую песню вы готовили? Как вы выступили?

Анастасия Кравченко, лауреат III степени Международного конкурса «Eurostar» (Мальта):
Готовили мы около двух месяцев. Очень приятно то, что не зря трудились, что я не подвела своих наставников. Очень приятно, что все получилось. 

Первые участники «Евровидения» от Беларуси. Чем сегодня живут Александра и Константин? -4

Александра Кирсанова:
Мы взяли с Настей песню из мюзикла «Величайший шоумен» – «Never enough». Сделали её, как всегда, по-своему, мы любим немножко изменения внести. И вот Настенька спела её хорошо. 

Первые участники «Евровидения» от Беларуси. Чем сегодня живут Александра и Константин? -7

Как Александра Кирсанова угадывает победителей песенного конкурса «Евровидение»? Какие планы у дуэта «Александра и Константин»? Узнаете, посмотрев видеоматериал.   

# Музыка # Музыка # Александра Кирсанова # Анастасия Кравченко # Фотофакт

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