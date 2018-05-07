Первые участники «Евровидения» от Беларуси. Чем сегодня живут Александра и Константин?

Завтра в Лиссабоне состоится первый полуфинал песенного конкурса «Евровидение-2018», на котором выступит представитель нашей страны Никита Алексеев.

«Верю в магию чисел». Путь Alekseev на «Евровидение-2018» здесь.

Белорусская страничка в истории «Евровидения» началась в 2004 году с песни «My Galileo», которую исполнял дуэт «Александра и Константин». С тех пор прошло 14 лет. И у нас есть отличная возможность узнать, чем живут сегодня пионеры Евровидения, что думают по поводу «Евровидения» сегодняшнего.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – дуэт «Александра и Константин» – Александра Кирсанова и Константин Драпезо и их воспитанница, лауреат III степени Международного конкурса «Eurostar» (Мальта) – Анастасия Кравченко.

Чем сейчас занят ваш творческий дуэт?

Александра Кирсанова, солистка дуэта «Александра и Константин»:

На днях мы вернулись из Мальты, ездили на Международный конкурс молодых исполнителей, и мы возили свою воспитанницу на этот конкурс. Анастасия стала Лауреатом третьей премии. Конкурс был довольно интересный, потому что участники были из 17 стран мира. Такая творческая тусовка всегда дает стимул к движению вперед, сравнить себя с кем-то, посмотреть и проверить свои силы. Анастасия очень хорошо себя показала и получила, кроме основного приза, специальные призы на различные международные фестивали.