Владимир Ухтинский: Самый трепливый на белорусской сцене - Саша Солодухо

Концерт Владимира Ухтинского на «Звездном ринге» СТВ.

Владимир Ухтинский на большой эстраде с 1981 года, работал с Игорем Тальковым, ансамблем «Сябры», в 93-м году занялся сольной карьерой. В Беларуси не осталось ни одного города, где бы он ни выступал. Владимир Ухтинский не любит когда его называют исполнителем шансона, предподчитает именовать себя «артист эстрады». На его счету 6 альбомов и множество наград на различных фестивалях.

Зритель из зала:

Есть ли в этой жизни люди, которые мешают вам жить, работать или творить?

Владимир Ухтинский:

Нет таких. Если бы мне кто-то мешал, я бы не работал и не творил.

Зритель из зала:

Почему на сегодняшний момент белорусская музыка занимает лишь третье место после западной и российской?

Владимир Ухтинский:

Невозможно иногда слушать даже. Я бы хотел, наверное, вернуться во времена Советского Союза только по одной причине, на сцену не выпустят человека, который не сдаст живым голосом живую программу. Пусть мне сегодня накладно возить живых музыкантов, но я за живой голос. И у нас появился такой музыкальный проект. Очень умно, очень правильно сегодня этот проект выявит, в конце концов, живых исполнителей, которые есть в Беларуси. Тогда, я думаю, мы выйдем, может быть, на второе место.

Зритель из зала:

Расскажите, пожалуйста, о вашей работе с Игорем Тальковым.

Владимир Ухтинский:

В 81-м году мне был ровно 21 год. Так получилось, что я приехал в Москву. Мы сидели в студии у Игоря Талькова, не пришел бас-гитарист, а Талькову нужно было записываться.

- Ну, кто тут на бас-гитаре играет?

- Я играю.

- Сыграешь песенку в студии?

- Сыграю.

Я сыграл, ему понравилось. Он взял меня сначала на гастроли пробно, потом около трех лет я отработал с ним в команде. Но, сами понимаете, в то время Тальков был запрещен, и Москва всегда была дорогим городом. Когда денег не стало, я стоял у трех вокзалов с баночкой, с гитарой, пел песню «У беды глаза зеленые, не простят, не пощадят». Такая песня была красивая. Милиционер проходит, посмотрит, что уже полная баночка, возьмет эти деньги, положит в карман, руку жмет: «Хорошо поешь». Вот такая вот у меня была судьба, такая картиночка была с Игорем Тальковым.

Зритель из зала:

Вы патриот Беларуси?

Владимир Ухтинский:

Обязательно.

Зритель из зала:

Почему не поете на белорусском языке?

Владимир Ухтинский:

Я родился в селе «Нижние кресты» Колымского района Якутской СССР. В четыре года меня привезли в Республику Беларусь. И у меня всегда с белорусским языком были проблемы. Я один раз пел на белорусском языке в собственном доме, но у меня было такое ощущение, что даже куры смеялись над моим белорусским. Поэтому, я считаю, что у нас есть много прекрасных исполнителей, которые могут подать песню на белорусском языке, но, если ты изначально понимаешь, что ты плохо поешь на белорусском языке, зачем этим заниматься.

Зритель из зала:

Сколько денег вы зарабатываете за один концерт в Беларуси?

Владимир Ухтинский:

Знаете, вообще-то это мои деньги. Но, могу вам сказать, что на сегодняшний день много не заработаешь. Потому что у нас не так много больших городов, как, например, в России. У нас всего шесть таких городов, вот там можно 2-5 тысяч долларов заработать. Но опять-таки, это все равно не только мои деньги, надо платить налоги, не будешь платить налоги, оденут наручники. Будешь химичить чего-то, опять-таки, можешь иметь неприятности. Но могу сказать честно, мне на бутерброд с икрой хватает.

Зритель из зала:

Владимир, как вы сами оцениваете свои вокальные данные? Плохо, очень плохо, средне или очень средне?

Владимир Ухтинский:

Мои вокальные данные, если честно, смехотворны. Я больше рассказчик стихов под музыку, потому что для меня песня это, в первую очередь ,не музыка, не то, под что можно попрыгать, а то, под что можно задуматься. Поэтому я нормальный и честный рассказчик стихов под музыку.

Зритель из зала:

Как вы думаете, кто на белорусской сцене самый «трепливый»?

Владимир Ухтинский:

Есть у нас такой, Саша Солодухо. Он много говорит, особенно недавно, была такая программа, на которой ему задали вопрос: «Скажите, кто сегодня в Беларуси собирает самые большие залы»? Он говорит: «Виктор Калина». С этим я согласен. Виктор Калина сегодня очень хорошо собирает залы. Потом он, естественно «ввалил» себя, что он хорошо собирает залы. А у него спросили: «А Владимир Ухтинский, вы думаете, что он не собирает залы? Он ответил: «Владимир Ухтинский ушел в прошлое». Но я здесь, с вами.

Зритель из зала:

Какие положительные и отрицательные моменты вы можете отметить в творчестве вашего оппонента Александра Патлиса?

Владимир Ухтинский:

Вы знаете, Саша вообще молодец. Не хочу его ни в коем случае даже судить, отрицательно или положительно. Одним словом, он артист. А этим все сказано.

Зритель из зала:

Владимир, вы уже объездили, наверное, все города и веси Беларуси. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас райдер, и есть ли в нем какие-то определенные капризы?

Владимир Ухтинский:

Артисту и так уже деньги платят, и хорошие деньги. Поэтому: ну нет в ДК гримерки , я всегда говорю: «Я и в туалете переоденусь, мне ведь уже заплатили». Не то, чтобы я рисуюсь тут перед вами. Я всегда очень простой и непривередливый, потому что все, что мне надо, я получаю от зрителей на сцене, я для них очень честно, очень добросовестно работаю. Поэтому то, что они мне отдают из зала, мне этого хватает и без голубых занавесок, и без чая. Моя команда всегда возит все с собой, на всякий случай. А так, чтобы сказать, что я сильно привередливый, то нет. Я люблю вас.

Зритель из зала:

С какой формулировкой вас уволили из ансамбля «Сябры?»

Владимир Ухтинский:

Дело в том, что в ансамбле «Сябры» я проработал 9 лет, и так уже стало получаться, что на одной сцене двоим сложно. Поэтому Анатолий Иванович очень любезно мне сказал: «Володя, почему бы тебе не попробовать уже самому?» Он, кстати, мне на первых порах очень сильно помог, лично отвел меня в первую в моей жизни студию, где я записался у прекрасного звукорежиссера, музыканта Геннадия Маркевича, мы тогда выпустили первые девять песен. Мало того, он еще помог мне их продвинуть. Поэтому формулировки никакой не было. Была просто дружеская беседа, где мы очень спокойно разбежались.

Зритель из зала:

Владимир, вы всегда так откровенно говорите о наших исполнителях на нашей эстраде. А вы можете по фамилиям назвать тех, кому уже не место на нашей эстраде?

Владимир Ухтинский:

Я не буду этого делать, потому что это не солидно будет с моей стороны. Я могу говорить в общем. Единственный, кого я могу назвать, не имея ввиду, что ему нет места. Ну, мы дружим так. Это Солодуха и я. Я знаю, что Саша на меня ни в коем случае не обидится. Раз о нем говорят, тем более, такой человек, как я, это ему зачтется.

Зритель из зала:

Какой самый постыдный поступок вы совершили в своей жизни? Нет же идеальных людей, правильно?

Владимир Ухтинский:

Дело в том, что до сих пор меня мучает то, что до кризиса я начал строить дом, и так получилось, что в связи с кризисом пришлось немного в цене уменьшиться. А у меня очень хорошие музыканты в команде работают. Так получилось, что пришлось им не выплатить зарплату концертов за двадцать. Я считаю, что это мой самый низкий поступок, но я думаю, когда у меня начнется юбилейный тур, я им все это возмещу. Вот это меня гложет.

Зритель из зала:

У вас на концертах присутствуют женщины разного возраста, они постоянно ползают перед вами, а вы сейчас оправдываетесь перед какими-то молодыми девушками.

Владимир Ухтинский:

Они, между прочим, не какие-то молодые девушки. Пока они не могут прийти на мой концерт, они не знают моего репертуара. Может быть, после сегодняшнего «ринга» они придут.

Зритель из зала:

У вас концерты проходят лучше, чем у Баскова, Киркорова, Серова. И не оправдывайтесь.

Владимир Ухтинский:

Я бы так не утверждал, потому что я очень уважаю Киркорова. Но он шоу-мен. Например, Баскова я понять не могу немного. Он и не то, и не это. Что-то такое среднее.

Зритель из зала:

Но таких, как вы, нет. Согласны?

Владимир Ухтинский:

Ну, так.