Александр Патлис: Спящую жену я накрыл желтыми тюльпанами прямо в поезде

Концерт Александра Патлиса на «Звездном ринге» СТВ.

Александр Патлис более двух лет назад покинул группу «Новый Иерусалим» и начал сольную карьеру, считается ведущим в стране исполнителем христианской песни. Его композиции выдержаны в традициях классического рока и лирической эстрады, один из организаторов благотворительного проекта «Чистое сердце».

Зритель из зала:

Чем отличается Александр Патлис из группы «Новый Иерусалим» от Александра Патлиса, который выступает с сольным проектом.

Александр Патлис:

Я думаю, в первую очередь, творчеством. Александр Патлис стал немного другим. Каждый из нас, присутствующий здесь, в первую очередь, должен быть личностью. И неважно, находишься ли ты в команде людей или работаешь в офисе. Самое главное, я верю в то, что нам в жизни необходимо быть личностями. И когда ты что-то из себя представляешь, люди думают: вот сейчас поставим этого пацана на место. И тебя пытаются поставить на место. Но в силу того, что у тебя есть стержень в жизни, ты из себя что-то представляешь, у тебя есть какая-то жизненная позиция, это твое. И ты можешь быть в этом сообществе людей успешным, либо, когда тебя из этого сообщества переводят в какое-то сольное плавание или в какое-то другое сообщество, ты все равно тот, кто ты есть. Ты не можешь быть никем другим. Поэтому Александр Патлис – это тот, кто является самим собой.

Зритель из зала:

Александр, с экономической, финансовой точки зрения кем выгоднее быть: американским строителем или «звездой» белорусской эстрады?

Александр Патлис:

На самом деле, я-то пошел там работать на стройку не для того, чтобы просто заработать какие-то деньги. Просто жизненные обстоятельства сложились так, что мне нужно было как-то заполнить время, переключиться на что-то другое. Я уехал и работал. Мне нравится быть Александром Патлисом, который здесь выступает, который выступает в США. Жизнь так повернулась, поэтому я поехал работать на стройку.

Зритель из зала:

Ваш соперник Владимир Ухтинский. Как вы думаете, какие у него козыри против вас?

Александр Патлис:

Какие у него козыри, я не знаю. Я в карты не играю. Я знаю Владимира Ухтинского. Я знаю, что он хороший музыкант, очень искренний и простой человек, у которого есть своя аудитория. Будут те, кто будет смотреть телевизор, и будут голосовать за нас. Будут те, кто будет голосовать за его творчество, выступление и его песни. Потому что каждый имеет право слушать то, что ему нравится. Я уверен, что Владимир Ухтинский нравится людям Беларуси.

Александр Патлис

Следующая песня, которую я хочу исполнить, была исполнена мной еще в составе группы «Новый Иерусалим». Несколько лет назад эта песня была лучшей песней года у нас в Беларуси. Я думаю, что она стала лучшей песней года в стране лишь благодаря тому, что она нравится людям. И для каждого сердца, которое находится здесь, для каждого влюбленного сердца, которое смотрит нас по телевидению, я исполняю эту песню – «Любовь в ладонях».

Зритель из зала:

Правда ли то, что вы в последние годы стали больше склоняться к эстрадной музыке, нежели оставаться в русле рок-музыки?

Александр Патлис:

Я не могу сказать, что я прямо так склоняюсь к эстрадной музыке. Есть какие-то песни, допустим, если я пою о любви, то я никак не могу это представить в формате trash metal или death metal.

Зритель из зала:

Вам не кажется, что в ваших песнях слишком много обращения к Богу?

Александр Патлис:

Я стараюсь писать песни о жизни, но вера в Бога – это часть моей жизни, поэтому я верю в то, что ты можешь быть на сцене только тем, кем ты являешься в жизни. И твое творчество тогда будет настоящим и честным, когда ты будешь петь о том, чем ты на самом деле живешь, во что ты веришь, по каким принципам ты идешь в этой жизни. Поэтому есть песни о Боге, и немало.

Зритель из зала:

Правда ли, что ваше творчество и творчество вашей группы финансируется западными религиозными организациями?

Александр Патлис:

Конечно, неправда. Церковь не занимается шоу-бизнесом. Если рассказывать, как мы выезжали с командой «Новый Иерусалим» в 95-м году, мы брали в долг деньги, покупали билеты, арендовали транспорт, отыгрывали серию концертов и понимали, что мы в большом долгу. Сидели, чесали «тыкву», думали, как нам быть, чтобы выйти из сложившейся ситуации? И мы искали друзей, менеджеров, продюсеров, которые могли бы нам организовать какие-то выступления, чтобы мы хоть как-то вышли в ноль. Поэтому это был такой путь, когда мы просто-напросто шли по воде. Вот для этого и необходима человеку вера, потому что, если ты не попробуешь себя в каком-то таком статусе, ты никогда ничему не научишься.

Зритель из зала:

Какой поступок в вашей жизни был самым невероятным, сумасшедшим?

Александр Патлис:

Много различных ситуаций было. И на горных лыжах я разбивался так, что спасатели приезжали меня собирать, но один романтический случай, если вы позволите, расскажу. Мы гастролировали с ребятами, у нас закончился концерт в Смоленске, поезд у нас был где-то в 11.30 вечера на Москву. В Москве был день рождения у одного моего хорошего друга, и моя жена тоже должна была ехать в Москву. Я подумал: «Зачем мне ехать с пацанами?» Хотя я их очень люблю, что, если я совершу подвиг: поменяю билет и попробую взять билет в том же купе, где едет моя жена?! Она об этом не знает. Мне такая взбалмошная мысль пришла в голову. Я покупаю большую охапку тюльпанов. И вот, поезд приезжает, время – первый час ночи. В такое же купе я не нашел билет, и даже в этот же вагон не нашел билет, я оставляю все вещички в соседнем вагончике и тихонько с букетом цветов пробираюсь. Открываю тихонечко купе и вижу, что моя супруга спит, а рядом влюбленные голубки, парень с девушкой, сидят, воркуют, о чем-то разговаривают. Я дал понять им, что я не грабитель и меня не интересуют кошельки и мобильные телефоны. И я так тихонечко на край присаживаюсь и просто раскладываю по ней цветы, она спит. Потом она открывает глаза и закрывает. А потом открывает глаза, а тут я, такой счастливый, довольный, любящий ее вот уже 20 лет.

Зритель из зала:

Вы очень часто даете концерты, и прибыль от них отдаете детским домам. Почему вы это делаете?

Александр Патлис:

Я хочу сказать, что я не так часто это делаю. Иногда меня приглашают, и я бываю в детских домах просто с выступлением, как и многие артисты, которые живут и работают в Беларуси, в России и на Западе. Буквально несколько благотворительных проектов я делаю. Один из них называется «Чистое сердце». Честно говоря, в прошлом году, когда я делал проект «Чистое сердце», я не делал большой акцент на пиар, и, тем не менее, концерт проходил в Красном костеле, больше тысячи человек были там. Сегодня мне звонили и сказали, что в тот социальный сиротский приют, которому мы помогаем в Смиловичах, закупили хорошую спортивную площадку для детей, а компьютер мы отвезли туда ранее. Я считаю, это часть твоей жизни. Если человек сеет добро, он будет пожинать в этой жизни добро. Я просто думаю о том, что каждый из нас способен участвовать в жизни тех людей, которые нуждаются в помощи, потому что никто не знает, может быть, через 10 лет я сам буду нуждаться в этой помощи.

Зритель из зала:

Александр, а все-таки, зачем вы оставили группу «Новый Иерусалим?»

Александр Патлис:

Не я их оставил, а меня оставили. Веришь?

Зритель из зала:

Нет.

Александр Патлис:

Вот и многие не верят.