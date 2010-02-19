Патлис против Ухтинского: «Звездный ринг!» будет жарким!

Новый проект Александра Патлиса Патлис-бэнд и легендарный шансонье Владимир Ухтинский на «Звездном ринге».
Мы приветствуем поклонников острых ощущений и тех, для кого адреналин по-прежнему в черном списке! Мы научим вас получать удовольствие от бескомпромиссного мужского кровопролития!
Завтрашний бой обещает быть как никогда жарким и жестким! Выйти на ринг и помериться силами в этом музыкальном поединке выпала честь легендарному шансонье Владимиру Ухтинскому. Этому исполнителю не страшны ни град, ни снег. Это его концерты всегда состоятся при любой погоде.
И сразу вопрос от нас для разминки! Владимир, не страшат ли вас каверзные вопросы зрителей?
Владимир Ухтинский:
- Я не боюсь любых вопросов, даже каверзных. За свои 25 лет на сцене я уже научился отвечать.
А на ринг тем временем выходит как всегда лиричный и романтичный Александр Патлис.
А что это за молодые люди рядом с известным исполнителем, спросите вы? А мы с удовольствием удовлетворим ваше любопытство! «Патлис-бэнд» - такое громкое название носит этот коллектив! Но симпатичные молодые люди не помогут Александру увернуться от наших каверзных вопросов.
- Итак, Александр, скажите, не тая, что Вы готовы отдать ради музыки?
Александр Патлис:
- Я и так уже все отдал. Саму жизнь…
Размялись. Теперь можно и на ринг выходить! Только вот кто первым выйдет покорять и удивлять нашу искушенную публику?
- Александр, как вы думаете?
Александр Патлис:
- Много живых концертов я работаю вместе с моей командой в Беларуси и за ее пределами.
- А вы, Владимир, что думаете?
Владимир Ухтинский:
- Мне в этом году 50 исполнилось, так что сами понимаете…
Да уж, с аргументами как первого, так и второго бойца не поспоришь! Что же делать? Ах да, у нас же есть специальная груша, которая и определяет порядок выхода музыкантов на ринг!
Показать всю свою недюжинную мощь и первым ударить по нашей груше вызвался Владимир Ухтинский. Итак, замах и удар!!! Вот это да! Бесспорный лидер!
Теперь, Александр, ваша очередь. Не качеством, а количеством решил взять «Патлис- бэнд»! Но тоже весьма неплохо!
Ну вот, очередность выхода определили. Теперь артисты могут расходиться по гримеркам и готовиться к своему выходу. А вот интересно, все ли устраивает в шоу «Звездный ринг» наших бойцов?
- Владимир, как вам ваш сегодняшний соперник?
Владимир Ухтинский:
- Очень хорошо отношусь. Я люблю молодежную музыку.
- А в целом–то шоу наше как вам?
Александр Патлис:
- Когда ты работаешь вживую, и перед тобой еще есть аудитория, а люди поют твои песни, есть такой посыл твоей энергии.
На мегашоу телеканала СТВ «Звездный ринг» достается не только артистам! Ведущий Дмитрий Врангель на себе испытал весь темперамент своей коллеги Нины.
А представляете, как несладко приходится этой милой барышне, которая выносит табличку после каждого раунда. Ведь девушка практически раздета, а на ринге, скажу вам по секрету, ой как прохладно.
Увидеть всё собственными глазами и услышать все собственными ушами можно завтра вечером на телеканале СТВ, кстати, не забудьте проголосовать за своего кумира! Тем более, что звонки с городского телефона абсолютно бесплатные!