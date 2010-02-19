Патлис против Ухтинского: «Звездный ринг!» будет жарким!

Новый проект Александра Патлиса Патлис-бэнд и легендарный шансонье Владимир Ухтинский на «Звездном ринге». Мы приветствуем поклонников острых ощущений и тех, для кого адреналин по-прежнему в черном списке! Мы научим вас получать удовольствие от бескомпромиссного мужского кровопролития! Завтрашний бой обещает быть как никогда жарким и жестким! Выйти на ринг и помериться силами в этом музыкальном поединке выпала честь легендарному шансонье Владимиру Ухтинскому. Этому исполнителю не страшны ни град, ни снег. Это его концерты всегда состоятся при любой погоде. И сразу вопрос от нас для разминки! Владимир, не страшат ли вас каверзные вопросы зрителей? Владимир Ухтинский:

- Я не боюсь любых вопросов, даже каверзных. За свои 25 лет на сцене я уже научился отвечать.

А на ринг тем временем выходит как всегда лиричный и романтичный Александр Патлис. А что это за молодые люди рядом с известным исполнителем, спросите вы? А мы с удовольствием удовлетворим ваше любопытство! «Патлис-бэнд» - такое громкое название носит этот коллектив! Но симпатичные молодые люди не помогут Александру увернуться от наших каверзных вопросов. - Итак, Александр, скажите, не тая, что Вы готовы отдать ради музыки? Александр Патлис:

- Я и так уже все отдал. Саму жизнь… Размялись. Теперь можно и на ринг выходить! Только вот кто первым выйдет покорять и удивлять нашу искушенную публику? - Александр, как вы думаете? Александр Патлис:

- Много живых концертов я работаю вместе с моей командой в Беларуси и за ее пределами.