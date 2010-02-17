Видео. Премьера на сцене Белгосфилармонии: творчество Льва Толстого в музыке великих композиторов

На сцене Большого зала Белорусской государственной филармонии премьера, лейтмотив которой — творчество Льва Николаевича Толстого в музыке великих композиторов.

Музыкальная программа «Крейцерова соната» необычна по структуре и замыслу. Александр Анисимов задумал ее как историю любви и измены, которые часто ходят рядом. Литературные произведения Льва Толстого — тому подтверждение: «Война и мир», «Анна Каренина», «Крейцерова соната». Звучание музыки еще сильнее воздействуют на чувственную сторону души.

Александр Анисимов, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

— Литература и музыка очень близки. Однако я сторонник того, что музыка абсолютно свободна от литературы — она несет свою литературу.

В опере «Война и мир» сошлись силы двух стихий — проза Толстого и музыка Прокофьева. Получилось грандиозное полотно, которое сочетает в себе всё — измену и любовь, смерть и жизнь, поражение и победу — все оттенки чувств и переживаний. В исполнении симфонического оркестра они звучат мощно и впечатляюще.

Александр Анисимов, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

— Мое любимое произведение — «Война и мир». Я часто дирижировал эту оперу. В течение всей своей жизни я неоднократно обращался к разным страницам этой книги. В детстве меня больше привлекали батальные сцены, сейчас же — философские проблемы.

«Крейцерова соната» — одно из самых противоречивых произведений Льва Толстого. Вряд ли найдется какая-либо соната Бетховена, название, репутация и популярность которой основывались бы на стольких недоразумениях.

Например, французский скрипач и композитор Родольф Крейцер, которому Бетховен посвятил свою сонату, так ни разу и не сыграл ее. Зато сегодня она виртуозно звучит в исполнении скрипача Артема Шишкова.

Артем Шишков, лауреат международных конкурсов:

— Я играю эту музыку сравнительно недавно, поэтому могу сказать лишь то, что она прекрасная, неповторимая, впрочем, как и все произведения Бетховена. Я с удовольствием ее играю. Думаю, в будущем я буду покорять всё новые горизонты в этом направлении.

Родион Щедрин написал балет «Анна Каренина» по заказу Большого театра для Майи Плисецкой. А позже на основе музыки к балету создал концертное произведение «Романтическая музыка», в центре которой — образ Анны Карениной.

Сегодня эта музыка звучит впервые, наполняя сердца любовью и переживаниями.

Александр Анисимов, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

— В этом произведении поднимаются вечные темы, которые, безусловно, всегда актуальны. Это очень красивая музыка. Я надеюсь, что она понравится зрителям.

Тема «Лев Толстой в музыке» многогранна и необычна. Она настолько же сложна, насколько и прекрасна. Главное, что делает ее прекрасной, — любовь к музыке и литературе.