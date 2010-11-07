Виктория Алешко: К алкоголю у меня особое отношение

Концерт Виктории Алешко на «Звездном ринге» СТВ.

Первая большая победа Виктории Алешко — Гран-при фестиваля молодых исполнителей «Белая Русь» в 1996 году, затем Гран-при фестиваля «Молодечно-98». Виктория Алешко - постоянная участница таких фестивалей, как «Славянский базар», «Золотой шлягер», «Дожинки». Несколько лет она была солисткой легендарного ансамбля «Верасы». В настоящее время певица работает в Государственном театре эстрады на должности артист-вокалист высшей категории, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Дмитрий Врангель:

17 лет на сцене — много или мало?

Виктория Алешко:

Это уже прилично, но не про меня.

Нина Богданова:

Вам доводилось когда-нибудь и для кого-нибудь танцевать стриптиз?

Виктория Алешко:

Не доводилось пока еще.

Нина Богданова:

А если бы вам предложили определенную сумму денег, вы бы для глянцевого журнальчика или для мужского журнальчика снялись?

Виктория Алешко:

Да. Это открыто, но это моя мечта на самом деле.

Зритель из зала:

Не могли бы вы рассказать что-нибудь о себе: сколько у вас песен, клипов?

Виктория Алешко:

10 лет я работала с Василием Петровичем Раинчиком в ансамбле «Верасы», теперь уже 3 года я работаю самостоятельно. За эти 10 лет у меня снято где-то 5 клипов, а один клип на песню «Карие глаза», я сняла уже самостоятельно. Песен в моем репертуаре пока еще 9. Но я работаю...

Зритель из зала:

Если бы вам предложили создать трио, кого бы вы выбрали из наших артисток?

Виктория Алешко:

У нас есть трио на нашей сцене. Мы великолепно стоим на одной сцене вместе с Аней Шаркуновой и Жанет.

Дмитрий Врангель:

Вы бы смогли работать в музыкальной школе преподавателем?

Виктория Алешко:

По образованию я педагог по вокалу. Но я считаю, что преподавать — это божий дар, а человек должен делать то, что у него получается лучше всего. Я считаю, что петь у меня получается лучше, чем преподавать.

Зритель из зала:

Что у вас отняло работу в ансамбле «Верасы»?

Виктория Алешко:

Я думаю, за 10 лет уже все, что я могла взять от этого невероятного профессионала, как Василий Петрович Раинчик, и все, что он мог дать мне, — произошло. У него тогда появились молодые ребятки «Верасы», я пришла и сказала: «Наверное, вам уже хватит разрываться». Он был тогда еще и директором Молодежного театра эстрады. Он легко меня отпустил. Никто ни у кого и ничего не отнимал, все было по обоюдному согласию.

Зритель из зала:

Вы могли бы назвать по именам тех певиц, которые по вашему мнению не имеют к нашей эстраде вообще никакого отношения?

Виктория Алешко:

Нет я не буду этого делать. У нас такая маленькая эстрада на самом деле, ели мы все тут переругаемся...

Нина Богдаванова:

Но в мыслях есть кого назвать?

Виктория Алешко:

В любой профессии есть такие люди, на которых смотришь и думаешь: «Ну елки-палки...». И задаешься вопросом.

Зритель из зала:

Можно у вас узнать: какой оклад в театре эстрады?

Виктория Алешко:

Это тайна любого коллектива, любого предприятия, которую я не могу разглашать на всю страну. Это же профессиональная этика.

Дмитрий Вранегль:

Вы отклоняетесь на все вопросы, хорошо, с кем вы сейчас живете?

Виктория Алешко:

Одна.

Зритель из зала:

Ходят слухи, что у Василия Петровича Раинчика в коллективе были не только профессиональные отношения с солистками, но и боле тесные, а у вас с ним был роман?

Виктория Алешко:

Как такового любовного романа у нас не было, но творческий был.

Нина Богданова:

Ты сильная вокалистка, боец, ты вполне подходишь для конкурсов. Почему «Славянский базар» прошел мимо тебя?

Виктория Алешко:

«Славянский базар» был в моей жизни, это было 10 лет назад в 2000 году. Я очень-очень переволновалась тогда. На жеребьевке я вытянула первый номер. Я была слишком молода и на самом деле была не готова, все-таки это ответственность - «Славянский базар». Я потеряла голос, вышла на сцену первым номером и с совершенно невероятными усилиями пыталась спеть эти достаточно сложные песни, Василий Раинчик не пишет простых песен. Зато я получила премию ФИДОФ. Она дается в международных конкурсах участникам, которые имеет потенциал, но не смогли его раскрыть. После этого я не участвовала в конкурсах.

Нина Богданова:

А Евровидение тебя интересует?

Виктория Алешко:

Нет, не интересует.

Зритель из зала:

Вы испытывали в жизни нечто похожее на то, как поется в песне ваших соперников по рингу «вечно молодой, вечно пьяный»?

Виктория Алешко:

К алкоголю у меня особое отношение. У меня очень серьезная аллергия на алкоголь, поэтому я не пью его совершенно.

Зритель из зала:

А как вы расслабляетесь?

Виктория Алешко:

А я и не напрягаюсь.

Зритель из зала:

Если не пение, то какой профессией вы могли бы себе зарабатывать на жизнь?

Виктория Алешко:

Вождением автомобиля. Я очень-очень люблю водить автомобиль, и по словам моих знакомых я это делаю очень-очень неплохо. Я подумываю над тем, что если вдруг что, то пожалуйста.

Зритель из зала:

Современные женщины считают, что мужчины стали слабыми и ненадежными, может это просто женщины стали слишком сильными?

Виктория Алешко:

Может быть и стали, но это мужчины делают нас таковыми.

Зритель из зала:

Вы сказали, что у вас есть 9 песен, а альбом на эти песни есть?

Виктория Алешко:

Пока нет, надо хотя бы 13 песен.

Дмитрий Врангель:

17 лет на сцене и 9 песен.

Нина Богданова:

Допустим, что-то произошло хорошее в твоей жизни, ты об этом рассказала людям, потом не склеилось, не получилось, что ты испытываешь в этот момент, ты жалеешь о том, что ты рассказала, что вышла замуж?

Виктория Алешко:

Дело в том, что этого не скроешь, когда человек приобретает статус: кольца и все такео. Ни о чем я не жалею. Это опыт, когда я расставалась со своим бывшим мужем, мне было очень тяжело, а лучшая подруга сказала одно: «Прими как опыт», чего и вам всем желаю в любой ситуации.

Зритель из зала:

Вы стремитесь уехать в Россию, как и многие наши звезды, или вы стремитесь получить звание народного артиста, как Инна Афанасьева, Ирина Дорофеева?

Виктория Алешко:

Я патриотка, конечно, очень хотелось бы завладеть вашими душами и сердцами, дорогие мои.